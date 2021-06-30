Профилактика несчастных случаев на воде

При наступлении теплых солнечных дней дети стремятся к воде. В это время надо быть особенно внимательными к ним. Вода ошибок не прощает. Правила поведения при купании надо выполнять очень точно. Купание ни в коем случае не должно проходить без присмотра старших, хорошо умеющих плавать. Если вы отдыхаете с ребенком, надо запомнить следующие правила:

· Не позволяйте детям заплывать на большую глубину.

· Не устраивайте в воде опасные игры.

· Не позволяйте долго купаться в холодной воде.

· Никогда не позволяйте плавать ребенку одному: его должен обязательно сопровождать взрослый или другой ребенок, который сможет поднять тревогу, если внезапно произойдет несчастный случай, который могут не заметить спасатель и другие купальщики.

· Дети любят кататься на надувных матрацах и камерах, самодельных плотах. Это также таит в себе опасность. Самодельный плот может в любой момент перевернуться, а надувные матрацы может далеко отнести от берега.

· При катании на лодке нельзя в ней баловаться, раскачивать её, меняться местами, перегибаться через борт.

· Не разрешайте купаться детям в незнакомых местах, тем более прыгать с обрывов.

· Не позволяйте заходить в воду без надувных кругов и дальше чем по пояс, если ребенок не умеет плавать. Сейчас в продаже имеется достаточно большое количество плавательных средств. При покупке следует обращать внимание на то, чтобы оно состояло из нескольких независимых надувных частей, — при повреждении одного из них ребенка будет держать на воде неповрежденная часть.

· Обязательно узнайте глубину места, где вы собираетесь купать ребенка. Не купайте его сразу после еды.

Сохранение жизни человека – это государственно значимая задача, которой спасатели Пуховичского района уделяют постоянное внимание. Однако успех в ее решении зависит от каждого жителя. При посещении водоемов необходимо строго соблюдать правила поведения на воде, знать приемы спасения и оказания первой помощи, что позволит обезопасить себя и окружающих.