Профилактика теплотравматизма на производстве

Тепловая энергия в повседневной жизни каждого из нас играет важную роль. За последнее время значительно возросло использование тепловой энергии, как на нужды отопления, горячего водоснабжения, так и для ведения множества технологических процессов. Теплотехническое оборудование уже давно является неотъемлемой частью обеспечения комфортных условий жизни граждан нашей станы.

Надёжность работы теплоиспользующего оборудования, тепловых сетей, котельного оборудования целиком зависит от квалификации обслуживающего персонала и, разумеется, от организации работ в теплоустановках в соответствии с требованиями правил и нормативных документов.

Как показывает практика, из всех аварийных ситуаций в энергоустановках около 50 % связано с некачественной работой обслуживающего персонала, в том числе 40 % при различных переключениях в энергоустановках. Именно поэтому знания и профессиональные навыки персонала имеют весьма большое значение для безопасной работы энергоустановок и предотвращения травматизма и гибели людей.

Причинами несчастных случаев в основном являются:

— техническая неисправность теплоустановок;

— не своевременная проверка знаний у персонала;

— отсутствие своевременного проведения инструктажей;

-нарушение теплотехническим персоналом трудовой дисциплины.

Анализ несчастных случаев показывает, что администрация и технические службы предприятий не смогли предупредить возникновение аварийных ситуаций. Аварийно-технические службы зачастую не обеспечены необходимым запасом материально-технических ресурсов и средствами индивидуальной защиты, не предусмотрены планы работ в электрических и тепловых сетях при аварийных условиях, стихийных бедствиях и низких температурах.

Пренебрежение элементарными мерами безопасности, отсутствие системного подхода к вопросам охраны труда и техники безопасности приводит к непоправимым последствиям, ценой которых является здоровье, а порой и жизнь человека. Особенно это проявляется при выполнении работ, связанных с эксплуатацией объектов повышенной опасности, какими являются теплоиспользующие установки и тепловые коммуникации.

Обслуживание теплоиспользующих установок и тепловых сетей должен осуществлять персонал, прошедший обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и поверки знаний, работающих по вопросам охраны труда и Положения о комиссии республиканского органа государственного управления и иной государственной организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь, для проверки знаний по вопросам охраны труда в объёме требований ТКП 458-2012 (02230) «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей», ТКП 459-2012 (02230) «Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» и иных ТНПА, нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, соблюдение которых входит в его обязанности.

Без наличия соответствующего подготовленного персонала эксплуатация теплоиспользующих установок и тепловых сетей запрещается.

Однако не все руководители предприятий и организаций уделяют достаточное внимание подготовке теплотехнического персонала.

Так же, одними из основных причин несчастных случаев являются:

— плохая организационная и исполнительская работа на предприятиях;

— отсутствие средств защиты теплотехнического персонала;

— недостаточное количество принимаемых мер безопасности при производстве работ повышенной опасности в теплоустановках и тепловых сетях;

— отсутствие должного контроля за производством работ со стороны административно-технического персонала предприятия.

Только безоговорочное выполнение требований правил позволит избежать аварий, травматизма и гибели людей.

Елена Змачинская,

инспектор по энергетическому и газовому надзору Пуховичской РЭГИ филиала Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области.