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Профсоюзный комитет ЦБУ № 549 ОАО «Белагропромбанк» креативно поздравил коллег с Днем матери

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Сможете ли вы узнать своих коллег по фото, сделанному в раннем детстве? Ответ на этот вопрос решили найти работники ЦБУ № 549 ОАО «Белагропромбанк»  в городе Марьина Горка. Профсоюзный комитет организации  креативно поздравил своих работников с Днем матери:  утреннее чаепитие, во время которого все смотрели видеопрезентацию, разнообразило вручение сертификатов в торговую сеть. На слайдах и видео — сотрудники банка в младенчестве с  их  мамами.  С первой попытки, надо сказать, узнали не всех коллег.

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