Профсоюзный комитет ЦБУ № 549 ОАО «Белагропромбанк» креативно поздравил коллег с Днем матери

Сможете ли вы узнать своих коллег по фото, сделанному в раннем детстве? Ответ на этот вопрос решили найти работники ЦБУ № 549 ОАО «Белагропромбанк» в городе Марьина Горка. Профсоюзный комитет организации креативно поздравил своих работников с Днем матери: утреннее чаепитие, во время которого все смотрели видеопрезентацию, разнообразило вручение сертификатов в торговую сеть. На слайдах и видео — сотрудники банка в младенчестве с их мамами. С первой попытки, надо сказать, узнали не всех коллег.