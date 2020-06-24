Проинформировали  отдыхающих и любителей рыбной ловли о правилах безопасности на воде

В жаркую погоду люди устремляются на берега озер и рек загорать и купаться. К тому же, многие рыболовы считают лето самым благоприятным периодом для ловли рыбы. На реках и водоемах можно встретить и рыбаков со стажем, и новичков. Порой они настолько увлечены рыбной ловлей, что забывают о правилах безопасности у воды. А некоторые и не знают их вообще. Каждый год во время рыбалки в республике гибнут люди. И очень важно вовремя проинформировать отдыхающих и любителей рыбной ловли о правилах безопасности на воде.

На этой неделе сотрудники районного отдела внутренних дел и районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели совместный рейд по водоемам и пообщались с рыбаками. Они побывали на озере Материнское, в Дукоре и Узлянах. В рейде приняли участие председатель районной организации ОСВОД Анатолий Орлов и председатели поссельисполкомов.

Первый заместитель начальника Пуховичского РОЧС Игорь Бородько и старший инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики РОВД Андрей Король напомнили любителям ловли рыбы про основные правила поведения у воды, о том, что употребление спиртного, невнимательность, халатное отношение к своей безопасности — причины несчастных случаев. Рыбаки получили брошюру «Помощь рядом».

Члены рейдовой группы также посмотрели, в каком состоянии находятся пляжи, информационные стенды на них, пообщались с отдыхающими.

— На водоеме в Дукоре мы встретили троих малолетних детей, которые пришли искупаться без взрослых, — рассказывает Игорь Бородько. — Пришлось доставить ребят домой. Как оказалось, они отдыхали у бабушек и самостоятельно пошли на водоем. Мы провели разъяснительную работу и с детьми, и со взрослыми, раздали брошюры и предупредили, что дети не должны оставаться без присмотра.

Ольга ЛУГОВАЯ.