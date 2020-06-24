Важное Закон и правопорядок МЧС информирует 

Проинформировали  отдыхающих и любителей рыбной ловли о правилах безопасности на воде

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Беседу проводят Андрей Король и Игорь Бородько.

В жаркую погоду  люди устремляются на берега озер и рек загорать и купаться. К тому же, многие рыболовы  считают лето самым благоприятным периодом для ловли рыбы. На реках и водоемах можно встретить  и рыбаков со стажем, и новичков. Порой они настолько увлечены рыбной ловлей, что забывают о правилах  безопасности у воды. А некоторые и не знают их вообще. Каждый год  во время рыбалки  в республике гибнут люди. И очень важно вовремя проинформировать  отдыхающих и любителей рыбной ловли о правилах безопасности на воде.

На этой неделе сотрудники районного отдела внутренних дел и районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели совместный рейд по водоемам и пообщались с рыбаками.  Они побывали на  озере Материнское, в Дукоре и Узлянах. В рейде приняли участие    председатель районной организации ОСВОД  Анатолий  Орлов и председатели поссельисполкомов.

Первый заместитель начальника Пуховичского РОЧС Игорь Бородько и старший инспектор  отдела  охраны  правопорядка  и  профилактики  РОВД  Андрей Король напомнили любителям ловли рыбы про основные правила поведения у воды, о том, что употребление  спиртного, невнимательность, халатное отношение к своей безопасности — причины несчастных случаев. Рыбаки получили брошюру «Помощь рядом».

Члены рейдовой группы также посмотрели, в каком состоянии находятся пляжи, информационные стенды на них, пообщались с отдыхающими.

— На водоеме в Дукоре мы встретили троих малолетних детей, которые пришли искупаться без взрослых, — рассказывает Игорь Бородько. — Пришлось доставить ребят домой. Как оказалось,  они отдыхали у бабушек и самостоятельно пошли на водоем. Мы провели разъяснительную работу и с детьми, и со взрослыми, раздали брошюры и  предупредили, что  дети не должны оставаться без присмотра.

Ольга  ЛУГОВАЯ.

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