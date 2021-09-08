Происшествия в Пуховичском районе

Снаряд обезврежен

30 августа в 12.31 поступило сообщение об обнаружении снаряда в деревне Уборки (территория ЗАО «Белорусская Национальная Биотехнологическая Корпорация»). В ходе выяснения обстоятельств установлено, что данный снаряд был обнаружен при проведении земляных работ на строительной площадке. В 18.00 военнослужащими в/ч 5448 было произведено разминирование снаряда (85-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны).

Удачно встретились

31 августа в 14.24 поступило сообщение о пропавшей в лесном массиве возле деревни Талька гражданке. В 14.56 она была выведена из лесного массива грибником, с которым случайно встретилась в лесу.

1 сентября в 20.40 в ЦОУ Пуховичского РОЧС от дежурного РОВД поступило сообщение о том, что необходима помощь в поиске потерявшегося в лесном массиве вблизи деревни Седча человека. В 21.20 работники МЧС женщину нашли.

Горели баня…

31 августа в 21.54 поступило сообщение о загорании блочной бани по улице Центральная, 25А в деревне Владимировка. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

В результате пожара повреждены стены в парильном помещении. Пострадавших нет.

и дом

2 сентября в 16.39 в центр оперативного управления Пуховичского РОЧС поступило сообщение о том, что в с/т «Ромашка» (Голоцкий сельсовет) горит дом. При неправильной эксплуатации газового оборудования произошла утечка газа. В результате пожара строение и имущество внутри уничтожены огнем.

Пуховичский РОЧС.