Производственный травматизм — в 2020 году в районе зарегистрировано 9 случаев

Количество случаев производственного травматизма в нашем районе, к сожалению, не стремится к нулю. За минувший год зарегистрировано 9 случаев: 8 — с тяжелым исходом, один — со смертельным.

Анализ производственного травматизма показывает, что наибольшее число несчастных случаев произошло в сельском хозяйстве (4), а также в организациях коммунальной формы собственности (5). Из 8 завершенных специальным расследованием случаев травматизма по 4-м установлена вина нанимателя, по 2-м — виновных лиц не установлено, по одному случаю установлена вина потерпевшего и смешанная вина (потерпевшего и нанимателя).

Все случаи производственного травматизма с тяжелым исходом, по которым завершено специальное расследование, рассмотрены на заседаниях комиссии райисполкома по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Случай производственного травматизма со смертельным исходом, произошедший в ГУП «Пуховичское ПМС», рассмотрен на заседании райисполкома. Все они были тщательно проанализированы.

За необеспечение здоровых и безопасных условий труда, допущенные нарушения правил охраны труда, а также недостаточный контроль по соблюдению требований охраны труда в прошлом году привлечены к дисциплинарной ответственности 24 уполномоченных должностных лица.

В целях обеспечения безопасности производственной деятельности в субъектах хозяйствования региона, расположенных на территории района, проводились мероприятия, направленные на снижение травматизма и гибели людей на производстве, укрепление производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, безопасности производственной деятельности. В их числе районные месячники безопасности в сельском хозяйстве при подготовке и проведении весенне-полевых работ, уборочной кампании. В марте прошла неделя безопасности в строительстве, в сентябре — неделя безопасности труда в промышленности. С целью привлечения внимания молодежи к проблемам травматизма и его профилактики в июле был организован конкурс детского рисунка «Мое будущее — безопасность труда моих родителей» на базе ГУО «Оздоровительный лагерь «Лесная сказка». В нем приняло участие 86 детей. Победители были награждены дипломами.

Мобильная группа по оказанию практической и методической помощи в обеспечении соблюдения законодательства по охране труда субъектам хозяйствования, расположенным на территории района, независимо от форм собственности и видов экономической деятельности, за минувший год посетила 84 организации, выдала рекомендации на устранение 637 нарушений.

За 2020 год для проверки знаний по вопросам охраны труда проведено 15 заседаний районной комиссии. Ее прошло 454 руководителя и члена комиссии организаций, не имеющих вышестоящего органа управления. 9 человек не прошли экзамен. За допущенные нарушения требований охраны труда внеочередную проверку знаний прошло 13 человек.

В целях контроля за соблюдением трудовой дисциплины работников в районе создана постоянно действующая рейдовая группа по осуществлению ежемесячных мониторингов субъектов хозяйствования региона, направленных на выявление и пресечение фактов нахождения на рабочих местах сотрудников в состоянии алкогольного опьянения. За 2020 год группой было обследовано 17 организаций (192 работника). Фактов нахождения работников в состоянии алкогольного опьянения не выявлено.

Стоит подчеркнуть, что все случаи производственного травматизма тщательно анализируются. И нередко там, где установлена вина самого работника, возникает немало вопросов и к должностным лицам организаций. Самые распространенные из них: почему работники, получившие производственные травмы на рабочих местах, были допущены к выполнению работ без обучения, стажировки, проверки знаний по вопросам охраны труда; почему на должном уровне не обеспечена трудовая дисциплина… От всего этого в немалой степени и зависит жизнь и здоровье людей, работающих на производстве.

Анастасия СОЛОВЕЙ, главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

График проведения семинаров-учебы по подготовке к экзамену для проверки знаний по вопросам охраны труда на 2021 год:

5 февраля, 5 марта, 2 апреля, 14 мая, 11 июня, 9 июля, 6 августа, 3 сентября, 8 октября, 5 ноября, 3 декабря.

Место проведения: управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома. Начало в 10.00.

График заседаний комиссии Пуховичского районного исполнительного комитета для проверки знаний по вопросам охраны труда на 2021 год:

10 февраля, 10 марта, 14 апреля, 19 мая, 16 июня, 14 июля, 11 августа, 8 сентября, 13 октября, 10 ноября, 8 декабря.

Место проведения: управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома. Начало в 9.00.