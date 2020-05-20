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Пройдет «прямая линия» по теме «Вывоз временно ввезенных транспортных средств в условиях временного закрытия границ»

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26 мая 2020 года с 11.00 до 12.00 в Минской региональной таможне состоится «прямая телефонная линия» при участии первого заместителя начальника Минской региональной таможни Владимира Николаевича Попылина  по теме «Вывоз временно ввезенных транспортных средств в условиях временного закрытия границ».

Получить ответы на интересующие вопросы в рамках данной темы можно будет по телефону                          8017 218 95 01.

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