Пройдут «прямые телефонные линии»

«прямую телефонную линию» проведут председатели и управляющие делами поссельисполкомов.

«прямую телефонную линию» проведет первый заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ. Тел.: 6-72-07;

15 ЯНВАРЯ с 9.00 до 12.00

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