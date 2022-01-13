Пройдут «прямые телефонные линии»
15 ЯНВАРЯ с 9.00 до 12.00
«прямую телефонную линию» проведет председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна ЯКУБИЦКАЯ. Тел.: (8-017) 500-41-60;
«прямую телефонную линию» проведет первый заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ. Тел.: 6-72-07;
«прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичского МРО филиала «Энергосбыт» Иван Иванович ЗАХАРОВ. Тел.: 4-59-71;
«прямую телефонную линию» проведет главный инженер УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района Алексей Валерьевич ПАДАЛЯК. Тел.: 3-53-72;
«прямую телефонную линию» проведут председатели и управляющие делами поссельисполкомов.