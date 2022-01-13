Официально 

Пройдут «прямые телефонные линии»

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15  ЯНВАРЯ с 9.00 до 12.00

«прямую телефонную   линию» проведет председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна ЯКУБИЦКАЯ.  Тел.: (8-017)  500-41-60;

«прямую  телефонную линию» проведет первый заместитель председателя Пуховичского райисполкома  Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ. Тел.: 6-72-07;

«прямую  телефонную линию» проведет начальник Пуховичского МРО филиала «Энергосбыт» Иван Иванович ЗАХАРОВ. Тел.: 4-59-71;

«прямую  телефонную линию» проведет главный инженер УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района Алексей Валерьевич ПАДАЛЯК. Тел.: 3-53-72;

«прямую  телефонную   линию»  проведут   председатели и  управляющие  делами  поссельисполкомов.

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