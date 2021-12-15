Прокуратура напоминает, что мошенники не дремлют

Чего только не придумают мошенники, чтобы отобрать деньги у наших доверчивых граждан.

Так, Александр (имя изменено) преследуя цель быстрого и незаконного обогащения, в сети Интернет на сайте travel-timess.ru разместил объявление о том, что может оказать помощь в выезде за границу лицам, у которых имеются запреты на пересечение границы.

Николай (имя изменено) по определению суда временно ограниченный в праве на выезд из Республики Беларусь, связался с Алексеем и попросил помочь в пересечении государственной границы, поскольку ему необходимо вылететь за границу.

Александр ввел Николая в заблуждение относительно наличия знакомств в Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, в том числе в отряде пограничного контроля «Минск», способных повлиять на принятие решения о пересечении Максимом государственной границы Республики Беларусь вопреки ограничительным мерам. После чего Алексей под предлогом передачи для решения данного вопроса должностным лицам Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, сотрудникам отряда пограничного контроля «Минск» денежных средств, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым служебным положением за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию, заранее не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства и не имея реальной возможности к их выполнению, находясь на территории РУП «Национальный аэропорт Минск», завладел принадлежащими Николаю денежными средствами в сумме 2 125 долларов США и 700 евро, после чего скрылся.

Действия Александра квалифицированы по ч.3 ст.209 УК Республики Беларусь как завладение имуществом путем обмана (мошенничество) в крупном размере и по ч.5 ст.16, ч.2 ст.431 УК Республики Беларусь как подстрекательство к даче взятки в крупном размере. Последнему по приговору суда назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 150 базовых величин, что составляет 4050 рублей.

Кроме того, по приговору суда с Александра следует взыскать в доход государства сумму неосновательного обогащения 7570,66 рублей (2125 долларов США и 700 евро по курсу Национального банка Республики Беларусь на день вынесения приговора).

К сожалению такие случаи мошенничества не единичны. Способы у мошенников с каждым днем становятся все разнообразнее. Будьте бдительны!

Заместитель Минского транспортного прокурора,

О.А.Черепанская.

р.т. 225-70-10