Прокуратура напоминает об ответственности родителей за участие в несанкционированных митингах вместе с несовершеннолетними детьми

Порядок организации и проведения массовых мероприятий регламентируется Законом Республики Беларусь от 30.12.1997 №114-3 «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», положения которого направлены на создание условий для реализации конституционных прав и свобод граждан, а также обеспечения общественной безопасности и порядка при проведении этих мероприятий на улицах, площадях и в иных общественных местах. В соответствии с нормами названного Закона проведение массового мероприятия возможно при наличии соответствующего разрешения местного исполнительного и распорядительного органа.

В нарушение указанных требований с 9 августа по настоящее время участились случаи грубого нарушения гражданами Закона Республики Беларусь от 30.12.1997 №114-3 «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». Особые опасения у прокуратуры района вызывают факты участия родителей вместе со своими несовершеннолетними детьми в несанкционированных массовых мероприятиях. Тем самым родители осуществляют ненадлежащий присмотр и воспитание своих детей, подвергая их опасности, которая может угрожать их жизни и здоровью.

В соответствии со ст.67 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье родители несут ответственность за ненадлежащее воспитание и содержание детей в соответствии с законодательством. Воспитание и содержание ребенка признаются ненадлежащими если ребенок находится в социально опасном положении, в том числе, в обстановке, при которой ребенок вследствие отсутствия надзора за его поведением и образом жизни совершает деяния, содержащие признаки административного правонарушения либо преступления.

В соответствии с п.1 Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» дети подлежат государственной защите и помещению на государственное обеспечение в случае, если установлено, что родители (единственный родитель) ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на детей, являются хроническими алкоголиками или наркоманами либо иным образом ненадлежаще выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию детей, в связи с чем они находятся в социально опасном положении.

Под помещением детей на государственное обеспечение для целей Декрета от 24.11.2006 № 18 понимается помещение их в детские интернатные учреждения (дома ребенка, социально-педагогические учреждения, школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательные школы-интернаты, специальные общеобразовательные школы-интернаты, специальные учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебно-воспитательные учреждения и иные учреждения, обеспечивающие условия для проживания (содержания) детей), учреждения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, детские дома семейного типа, опекунские семьи, приемные семьи.

При наличии оснований, указанных выше, комиссия по делам несовершеннолетних районного (городского) исполнительного комитета, местной администрации по месту нахождения ребенка в трехдневный срок принимает решение о признании ребенка нуждающимся в государственной защите, об отобрании ребенка у родителей (единственного родителя), установлении ему статуса детей, оставшихся без попечения родителей, помещении ребенка на государственное обеспечение (далее — решение об отобрании ребенка)

Прокуратура Пуховичского района призывает граждан соблюдать действующее законодательство Республики Беларусь, проявлять благоразумие и взаимоуважение.

Владимир Савицкий, помощник прокурора Пуховичского района.