Прокуратура напоминает об ответственности за противоправные действия

Практика прокурорского надзора за законностью возбуждения и расследования уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками, подтверждает неизбежность привлечения к ответственности лиц, посягающих на общественную безопасность.

Участие в несанкционированных собраниях, митингах, уличных шествиях, демонстрациях, пикетировании – все эти незаконные действия подвергаются строгой правовой оценке.

Порядок организации, проведения и прекращения массовых мероприятий определён статьями 4-14 Закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», и в случае его нарушения предусмотрена ответственность.

Следует отметить, что с 1 марта текущего года вступили в силу нормы обновлённого Кодекса об административных правонарушениях. И статьёй 24.23 была усилена ответственность за нарушение порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования и так далее.

Так, максимальный размер штрафа увеличился с 30 до 100 базовых величин (с 870 до 2900 рублей). При повторном правонарушении могут оштрафовать на сумму до 200 базовых величин, или 5800 рублей. Продолжительность административного ареста за повторное участие граждан в несанкционированных мероприятиях также увеличена – с 15 до 30 суток.

Кроме того, всякий, кто причинил вред гражданам и организациям во время массовых мероприятий, обязан его возместить.

Также граждане могут оказаться вовлечёнными в совершение иных противоправных действий. Это, к примеру, неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий; мелкое хулиганство и другие правонарушения. За них тоже предусмотрены соответствующие меры ответственности.

Как показывает практика, существуют вероятность того, что участниками несанкционированных мероприятий могут стать несовершеннолетние. Молодёжь, в силу несформированной жизненной позиции, наиболее уязвима и подвержена влиянию со стороны недобросовестных людей. Поэтому настоятельная просьба к родителям подростков: оградите своих детей от ненужных последствий!

Дмитрий Лугин, прокурор Пуховичского района.