Прокуратура проверила своевременность выплаты заработной платы в коммерческих организациях Минской области

Прокуратура Минской области совместно с инспекцией МНС Республики Беларусь по Минской области провели проверочные мероприятия своевременности выплаты заработной платы в микро- и малых организациях без ведомственной подчиненности.

Справочно: микро- и малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год до 15 человек и от 16 до 100 человек соответственно.

В силу особенностей формирования государственной статистической отчетности микро- и малые организации без ведомственной подчиненности не обязаны предоставлять информацию о наличии просроченной задолженности по заработной плате в органы государственной статистики. В этой связи допускаемые ими нарушения при оплате труда не всегда оперативно попадают в поле зрения контролирующих (надзорных) органов.

По результатам проверок в 27 организациях указанной категории выявлены нарушения сроков и порядка выплаты заработной платы. По всем фактам нарушений органы прокуратуры области приняли исчерпывающие меры по обеспечению выплаты заработной платы работникам и привлечению нанимателей к установленной законодательством ответственности.

Так, прокуратура Дзержинского района вынесла предписание о принятии безотлагательных мер по погашению задолженности по заработной плате ООО «П.», где в установленный срок 23 работникам не была выплачена заработная плата за май 2021 года в сумме 8 040 рублей. Предписание прокурора исполнено, образовавшаяся задолженность погашена в полном объеме.

Справочно: в соответствии с ч. 3 ст. 10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП) предусмотрена административная ответственность за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы, иных выплат, причитающихся работнику от нанимателя в соответствии с законодательством, в виде штрафа в размере от четырех до пятидесяти базовых величин. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от тридцати до ста базовых величин (ч. 4 ст. 10.12 КоАП).

В связи с допущенными нарушениями при выплате заработной платы прокуратура Минской области привлекла к административной ответственности директора одного из частных предприятий в Минском районе.

Кроме того, прокуратура Минского района в июне текущего года за нарушения сроков выплаты заработной платы оштрафовала управляющего ОДО «В.», а также дала поручения инспекции труда о привлечении к административной ответственности 11 руководителей организаций, нарушивших сроки выплаты заработной платы в текущем году.

По поручениям прокурора Мядельского района инспекцией труда к административной ответственности привлечены два руководителя частных предприятий, зарегистрированных на территории района.

Кроме того прокуратура Борисовского района совместно с инспекцией МНС Республики Беларусь по Борисовскому району установила случаи выплаты заработной платы ниже установленного законодательством минимального социального стандарта в 6 микро- и малых организациях региона.

Справочно: в соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 17.07.2002 № 124-З «Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы» минимальная заработная плата (месячная и часовая) – государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных правовых актов и трудового договора.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.12.2020 № 740 «Об установлении размера месячной минимальной заработной платы» с 1 января 2021 года размер последней составляет 400 рублей.

По результатам проверок указанные коммерческие организации в Борисовском районе скорректировали фонд оплаты труда и увеличили размер выплачиваемой работникам заработной платы.

Всего по итогам прокурорских проверок к административной ответственности привлечены 15 руководителей микро- и малых организаций без ведомственной подчиненности, 9 − официально предупреждены о недопустимости нарушения законодательства о труде.

Вопросы своевременной выплаты заработной платы находятся на постоянном контроле органов прокуратуры Минской области.

Старший прокурор отдела прокуратуры Минской области

Ольга Гридюшко