Прошедшие срочную военную службу смогут получить скидку на обучение в средних специальных учреждениях образования

Такая возможность предусматривается постановлением Совета Министров от 30 октября 2020 г. №616.

Как пишет Национальный правовой интернет-портал, новый документ вносит изменения в постановление правительства от 26 мая 2006 г. № 665, в котором прописан порядок предоставления скидок со сформированной стоимости обучения студентам и учащимся, получающим среднее специальное образование в государственных учреждениях, а также размер этих скидок. Теперь на льготные условия обучения могут рассчитывать молодые люди, прошедшие срочную военную службу, имеющие рекомендации воинских частей или органов пограничной службы.

Скидка составляет 40% от полной стоимости обучения и предоставляется при соблюдении ряда условий. Так, в зачетной книжке студента не должно быть отметок ниже 6 баллов по результатам сдачи экзаменов, дифференцированных зачетов, курсовых работ и проектов, всех видов практик. Скидка, действующая с 1 сентября и до окончания учебного года, может быть предоставлена студенту 2-го курса и выше.