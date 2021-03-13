Просим помочь: «Внимание, розыск!»

04.11.2020г. около 18 часов 10 минут водитель автомобиля «Volkswagen polo», двигался в тёмное время суток по неосвещенному участку дороги, по ул. Академика Красина, со стороны садоводческого товарищества «Спутник» Минского района, в направлении автодороги М-4 «Минск-Могилев», где вблизи дома №99 на ул. Академика Красина, рядом с ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси обнаружив перед собой препятствие, в виде движущегося впереди него, в его полосе, в попутном направлении пешехода, не обозначенного световозвращающими элементами. Что-либо предпринять не успел и совершил наезд на неустановленную женщину.

По данному факту в УВД Минского райисполкома заведено идентификационное дело с целью установления личности пострадавшей женщины (пешехода) и оповещения о произошедшем её родственников.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установить личность пострадавшей не удалось, в связи с чем просим граждан оказать содействие в установлении личности женщины, пострадавшей в ДТП:

Приметы: на вид около 50-60 лет, рост 167 см, плотного телосложения, волос тёмный с сединой до плеч.

Имеющиеся при себе вещи: отсутствовали.

Особые приметы: зубы отсутствуют, гипертрихоз (наличие волос вокруг губ и подбородке), шрам над левой бровью, шрам от ожоговых повреждений 2-й и 3-й степени тяжести на правой ключице, правой стороне грудины, грудной клетке справа, подмышечной области справа, правой лопатке.

ГРАЖДАН, КОМУ ИЗВЕСТНА ЛИЧНОСТЬ ЖЕНЩИНЫ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: +375291650272 (инициатор), +375447441663 (руководитель), +375296867690 (оперативно-дежурная служба Минского РУВД).