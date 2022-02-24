Простое счастье: жить и радоваться новому дню

О том, как стоять на краю, как бороться с болезнью, как побеждать и узнавать жизнь заново

Своего лечащего врача Дарью Новикову, заведующую реанимационным отделением Марьиногорской ЦРБ, Светлана Маслова, как она сама говорит, впервые увидела тогда, когда доктор, переводя женщину на аппарат искусственной вентиляции легких, сказала:

«Вам нужно сутки просто поспать на аппарате», а полюбила тогда, когда… спала почти две недели, пока врачи и медсестры отвоевывали ее у коварного безжалостного коронавируса.

— Я абсолютно уверена, что в какой-то степени осознавала происходящее, — говорит Светлана. — Я помню, как за мной ухаживали, как я ждала прихода Дарьи Александровны, как думала про свою семью. Безусловно, двигаться, говорить да и понимать сложность и критичность ситуации я не могла, но какие-то воспоминания определенно сохранились. Когда я впоследствии рассказывала об этом врачам, они были очень удивлены. Наверное, это чудо. Как и то, что мы вместе победили болезнь. Меня сняли с ИВЛ, и я сейчас здорова. Могу радоваться каждому новому дню. И это самое большое счастье…

Нужно сказать, что Свет лану Николаевну Маслову в Марьиной Горке знают многие. И это не случайно, хотя она обыкновенный шеф-повар: в недалеком прошлом шеф-повар кафе торгового дома «Хельсинки», а сегодня заведующая производством КФХ «Юницкого». За более чем два десятка лет, которые Светлана Маслова проработала в кафе, к ней по поводу организации банкетов на свадьбы, юбилеи, дни рождения обратились сотни пуховчан. И многие принципиально выбирали это кафе, потому что знали, что Светлана Николаевна все сделает на самом высоком уровне. Будет красиво, вкусно и приемлемо по цене.

— Я всегда любила готовить и радовать людей вкусной едой,— говорит Светлана Николаевна.— Наверное, не случайно все в моей жизни сложилось так, что я выбрала не институт культуры, куда изначально хотела поступить, потому что всегда была активным творческим ребенком, неплохо пела и любила участвовать в различных мероприятиях. Я поступила в кулинарное училище. И в том, что не ошиблась с выбором, убедилась с первых дней учебы. Мне нравилось осваивать секреты приготовления блюд, делать их красивыми… Училище я закончила с красным дипломом и самым высоким (возможным для присвоения учащимся) 5 разрядом, который получали единицы.

После училища Светлана Николаевна распределилась в Марьину Горку, устроилась на работу в Пуховичское райпо, поступила и закончила заочно Барановичский технологический колледж. В 27 лет благодаря своему поварскому таланту и участию в различных кулинарных конкурсах получила звание «мастер-повар», став самой молодой в республике его обладательницей. Светлана была членом кулинарного совета Миноблпотребсоюза, участником и членом жюри профессиональных конкурсов. В копилке ее наград много таких, которыми может гордиться любой представитель данной профессии.

Поэтому совершенно закономерно, что когда открывалось кафе «Хельсинки» в построенном финскими строителями микрорайоне Новая Заря, Светлану Маслову назначили шеф-поваром этой новой точки городского общепита.

— Я с удовольствием вспоминаю то время, — говорит Светлана. — Это было здорово: новое красивое современное здание, каких в городе еще не было, новое кухонное оборудование, готовить на котором было одно удовольствие, новый коллектив, стремившийся сделать нашу кухню привлекательной для посетителей и запоминающейся. Мы готовили что-то согласно технологическим картам, но имели и свои фирменные блюда. Одно из них — фаршированная рыба. Я люблю и умею готовить ее. Многие это знают в Марьиной Горке. И даже в Москве, куда однажды вместе с участницей шоу «Поле чудес» «доехала» моя щука, и на Украине, где я выиграла с данным блюдом кулинарный конкурс.

В новом кафе (я это и сама хорошо помню) почти всегда были аншлаги. Люди шли сюда не только на праздники, но и просто для того, чтобы поужинать. Кто-то, наверное, скажет, что это не удивительно, ведь у кафе не было тогда столько конкурентов, как было бы сегодня. Это правда. Но даже тогда, когда стали открываться в городе новые рестораны, многие жители по-прежнему предпочитали «Хельсинки».

— Мы все с сожалением узнали, что кафе после смены владельцев помещений торгового центра будет закрыто, — признается Светлана Николаевна. — Здесь прошла целая жизнь… Здесь мы стали командой… Расставаться не хотелось.

Да и не получилось, потому что сегодня многие повара, с которыми Светлана Маслова работала в кафе «Хельсинки», работают вместе с ней в КФХ «Юницкого» (экопарк «Акварель»).

— Я заведую производством в кулинарном цеху, — рассказывает Светлана Николаевна. — Здесь мы выпускаем полуфабрикаты, которые могут приобрести и посетители экопарка, и жители района в фирменном магазине на проходной. Те, кто уже пробовал наши блинчики с начинкой, пельмени, голубцы, выпечку и многое другое, уверена, возвращаются к нам снова и снова. Наша еда от домашней не отличается, потому что готовится без всяких добавок из хороших натуральных продуктов. И готовят ее высокопрофессиональные люди.

Светлана Николаевна признается, что новое место работы для нее не просто место, где проводишь рабочий день и где получаешь зарплату. Это время общения с замечательными людьми — интересными, профессиональными, стремящимися к совершенствованию, не боящимися идти вперед. Здесь трудятся повара, которые имеют не только большой опыт работы, но и множество личных наград, личных побед в престижных конкурсах.

— Это важно, потому что, работая с такими мастерами, ты сам узнаешь для себя много нового,— говорит Светлана.— Но еще важнее то, что рядом с тобой трудятся не просто умелые, но и очень добрые, порядочные, душевные люди. Я убедилась в этом тогда, когда заболела коронавирусом…

Коронавирус — это отдельная история в жизни Светланы. История, которая заставила переосмыслить и переоценить многие вещи.

— Я заболела в конце 2020 года, — рассказывает Светлана. — Уже почти год мир жил в условиях пандемии. Не обошла эта беда и нас. Я слышала, что болели знакомые, но мне казалось, что от меня и моей семьи это все далеко. Где-то там… И тут в один день я вдруг почувствовала заложенность носа, ломоту в теле. Поднялась температура, изменились вкусовые ощущения. Я не ждала ухудшения и сразу обратилась в больницу, где мне сделали тест, который показал «плюс». Через день мне сделали снимок и обнаружили двухстороннюю пневмонию. С ней я и попала в больницу. Состояние тогда не казалось мне таким уж тяжелым. Но оно быстро стало ухудшаться… Из палаты меня перевели в реанимацию. Сначала просто на повышенный кислород, а потом… Потом мне сказали, что нужно поспать…

Предполагала ли тогда Светлана, насколько тяжелым является ее состояние? Знала ли, что ИВЛ, по мнению многих людей, — практически приговор?.. Я вижу, что Светлане Николаевне сложно и думать, и говорить об этом. Даже сегодня. Она говорит о другом. О том, например, что слово «приговор», к счастью, не озвучивают медики: они борются за любого пациента до конца. Боролись и за нее.

— Дарья Александровна, мне казалось, не отходила от меня вообще, — говорит Светлана. — А я, наверное, старалась ей помочь. Чем могла… Я ведь по жизни оптимист. Не сдаюсь просто так. И вот вместе мы смогли справиться…

Говоря «вместе», Светлана имеет в виду всех, кто в те тяжелые дни пришел на помощь ей и ее семье. А таких людей, к счастью, было много.

— Я всегда буду признательна моим коллегам по работе, лично Анатолию Эдуардовичу Юницкому и Надежде Геннадьевне Косаревой, Иде Александровне Деменской, всем знакомым и незнакомым людям, которые переживали и молились за мое здоровье, — говорит со слезами на глазах Светлана Николаевна. — Их молитва была услышана, и болезнь отступила… Когда я проснулась после отключения от ИВЛ, я поняла, что жива, что смогу обнять свою семью, увидеть дорогих мне людей, сказать всем спасибо за мое спасение… Это чудо, что сделали наши медики!

Выздоровление после отключения ИВЛ, правда, было еще далеко впереди. Светлане пришлось в прямом смысле этого слова заново учиться говорить, глотать, ходить, осваивать некоторые навыки. Но она сильная женщина. И смогла сделать это, чтобы восстановиться, чтобы быть рядом с любимой семьей. Чтобы просто жить и каждый день быть благодарной Богу и врачам за спасение…

Елена ШАНТЫКО.