Проведен мониторинг на объектах филиала ТЭЦ-5 РУП «Минскэнерго»

В целях всестороннего изучения вопроса соблюдения законодательства пожарной безопасности, в том числе причин и условий, способствующих возникновению пожаров на объектах организаций Министерства энергетики Республики Беларусь, инспекцией надзора и профилактики Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг на самой молодой электростанции Белорусской энергосистемы, которая является одной из первых крупных тепловых электростанций в СНГ, введённых в эксплуатацию после распада СССР. Объект предназначен для выработки и отпуска тепловой и электрической энергии. Электростанция снабжает горячей водой и теплом поселки Дружный, Свислочь и Руденск.

В ходе мониторинга инспектор ИНиП Павел Петрович совместно с ведущим инженером по пожарной безопасности Борисом Малькевичем осмотрели здания и сооружения на территории объекта. Обследовали цех водоподготовки и химической очистки. Затем проследовали на объекты мазутного хозяйства. А также посетили строительно-бытовой корпус цеха централизованного ремонта.

Инспектор проверил соблюдение обязанностей в области обеспечения пожарной безопасности, наличие инструкции по пожарной безопасности, соблюдение общих требований правил пожарной безопасности.

По итогам мониторинга были выявлены некоторые нарушения, которые незамедлительно были устранены. Инспектором вынесены рекомендации по совершенствованию мер пожарной безопасности.

Пуховичский РОЧС.