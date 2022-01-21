Проверка автобусов, которые привозят детей на мероприятия и экскурсии – во внимании Транспортной инспекции

В этом учебном году, как и ранее, на время зимних школьных каникул, с 25 декабря по 10 января, филиалом Транспортной инспекции по г. Минску и Минской области был проведен целевой комплекс мероприятий по соблюдению автомобильными перевозчиками законодательства в области транспортной деятельности при выполнении автомобильных перевозок организованных групп детей автобусами. На контроле – соблюдение безопасности при перевозке наших маленьких пассажиров. Особое внимание при проведении осмотров автобусов уделяют техническому состоянию транспорта, наличию технических неисправностей, при которых нельзя эксплуатировать транспортное средство, прохождению государственного технического осмотра, который должны проходить один раз в полугодие при осуществлении перевозок пассажиров, наличию страховки перевозчика перед пассажирами и страховки транспортного средства. И соответствие водителя при допуске к перевозкам детей не остается без внимания. Водитель обязан иметь соответствующий стаж и не иметь нарушений по определенным статьям.

Так, работниками филиала в г.Минске и региональными отделами контроля проверен 41 автобус, задействованный в перевозке детей. Выявлено 3 нарушения, что говорит о тенденции снижения количества нарушений (в 2020 году — 21), а так же о том, что организаторы серьезно подходят к вопросу перевозок, так как ответственность за безопасность маленьких пассажиров лежит на ответственном подходе к организации перевозок.

Управление контроля автомобильного транспорта по г. Минску и Минской области.