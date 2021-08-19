Проверка слуха. Заброшенная ферма в Дубровке, или Учите историю, друзья!

Интернет вновь полон ехидных замечаний, на сей раз про забытый советский агрокомплекс, что близ Марьиной Горки. И снова мы проверили, насколько все соответствует истине.

В сети пишут, мол, жители деревни Дубровка (Минская область, Пуховичский район) прислали в один из пабликов фото плачевного состояния бывшей фермы по выращиванию крупного рогатого скота возле Марьиной горки. «Предприятие стало банкротом, видимо, снова тянули до последнего», — сокрушается источник.

Но, позвольте, это же то самое место, которое в свое время облюбовали любители милитаристских игр, пока кому-то там, тоже, кстати, по слухам, не прилетел в голову кусок штукатурки. Теперь в этом месте даже доморощенных сталкеров не сыщешь, да и смотреть там не на что. Ведь эта ферма строилась в еще в прошлом веке. Достаточно «погуглить» и узнать, что животноводческий комплекс строился аж в 1982 году. И по идее, должен был стать если не самым большим в СССР, то где-то около того. Что случилось с Союзом в следующие несколько лет вы, вероятно, догадываетесь…

Ясно, что такой масштаб Беларуси не нужен и строительство сперва законсервировали, а после и вовсе оставили в покое. И, кстати, заброшено не все. В проекте заложена собственная котельная, ныне вполне здравствующая и действующая, снабжающая теплом близлежащие населенные пункты, а часть помещений было арендовано. С учетом очевидных трат комплекс-гигант восстановлению не подлежит и это не наша вина, и не ваша…

Так что, друзья, внимательно изучайте «матчасть», прежде чем впадать в отчаяние!

Автор статьи: Игорь Губарь Автор фото: из открытых интернет-источников

Источник: МЛЫН.BY