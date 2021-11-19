Проверка в отношении Юрия Валько прекращена

Пуховичским РОВД прекращена проверка в отношении Юрия Валько по факту размещенного видео в сети интернет, где последний, по словам автора видео, причиняет вред животному. Сотрудниками не установлено фактов по жестокому обращению с животными.

Хочу дать свои пояснения о содержании видео, которое было опубликовано в интернете, потому что возможности все объяснить, мне просто не дали, — объясняет Юрий Валько. — Прежде всего, хочу отметить, что на съемки, как и на распространение каких-либо видео со своим участием, своего согласия не давал. К сожалению, как показал этот эпизод, любое, даже благое дело, можно подать в совершенно другом смысле. Ольга Агеева находилась в приюте на месте съемки в качестве волонтера. Больной «дикой» собаке необходимо было сделать укол. Собачники знают, как трудно работать с «дикими» собаками. Как я уже говорил, мне удалось ее поймать, чтобы сделать укол. Я спокойно делал это в присутствии волонтеров, ведь не сделал ничего противоестественного. Вся эта процедура была заснята на видео и, в дальнейшем, преподнесена, как жестокое обращение с животными. Не буду говорить много, скажу лишь, что в последнее время моя жизнь превратилась в кошмар — меня и мою семью преследуют, запугивают, оскорбляют.. В сети интернет со стороны некоторых особ идет настоящая травля, есть угрозы моей семье и моему здоровью. Но эти вопросы я буду улаживать уже в правовом поле. У меня, в отличие от голословных обвинений, есть все доказательства. Есть ответы компетентных органов на все необоснованные обвинения в мой адрес. Поверьте, тяжело быть без вины виноватым и стараться не поддаваться на провокации, особенно, когда травят твою семью. Просто опускаются руки от того, что я 14 лет делал благое дело, спасал, подбирал, лечил животных, почти все в одиночку, надеясь лишь на добровольную помощь неравнодушных. И никому не было до этого дела. А тут вдруг за два месяца я из «доброго дяди Юры» превратился в монстра и живодера? Как так получилось? Для меня непонятно. Наверное, кому-то я не угодил.

Станислав БЕЛОУСОВ.