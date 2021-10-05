Проверка знаний по вопросам охраны труда. Информирует департамент государственной инспекции труда информирует

Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числе руководителей организаций, проводится в соответствии с требованиями, изложенными в Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 № 175.

Теоретические знания требований охраны труда и практических навыков безопасной работы работников рабочих профессий проверяют непосредственные руководители работ в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а при необходимости в объеме знаний дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда, проводит комиссия для проверки знаний работающих по вопросам охраны труда или комиссия структурного подразделения. В состав комиссии для проверки знаний по вопросам охраны труда включаются работники служб охраны труда (специалисты по охране труда), уполномоченные должностные лица, на которых возложены обязанности специалиста по охране труда, специалисты юридической службы, главный инженер, главный энергетик, главный механик, главный технолог и другие специалисты.

Работающие, проходят периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда в сроки, установленные соответствующими нормативными правовыми актами, но не реже одного раза в год. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников организаций независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда (при этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и нормативных правовых актов; при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников (в этом случае осуществляется проверка знаний требований охраны труда, связанных с соответствующими изменениями); при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих должностных обязанностей); по требованию представителей органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора), руководителя организации (структурного подразделения) или должностного лица организации, ответственного за организацию охраны труда, при нарушении рабочими требований по охране труда, которые могут привести или привели к аварии, несчастному случаю на производстве и другим тяжелым последствиям; при перерыве в работе в данной должности более 1 года.

Срок проведения периодической проверки знаний считается от первичной или периодической и не считается при проведении внеочередной проверки знаний.

В соответствии с требованиями законодательства руководители организаций, их заместителей, ответственные за организацию охраны труда, главные специалисты организаций, работники служб охраны труда (специалисты по охране труда), члены комиссий организаций для проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, уполномоченные должностные лица, на которых возложены обязанности специалиста по охране труда организаций, расположенных на подведомственной территории местного исполнительного и распорядительного органа и не имеющих вышестоящих (не входящих в состав (систему) республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, не позднее месяца со дня назначения на должность и периодически в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, но не реже одного раза в три года, проходят проверку знаний по вопросам охраны труда.

В случае установления факта не прохождения в установленном порядке проверки знаний по вопросам охраны труда рай(гор)исполкомы информируют Минское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь о фактах уклонения руководителями и специалистами проверки знаний по вопросам охраны труда. Поступившая информация является основанием для привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Минское областное управление Департамента государственной инспекции труда

Министерства труда и социальной защиты.