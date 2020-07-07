Проводим лето безопасно

Работники Пуховичского райотдела по ЧС в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня!» посетили детскую комнату МЧС, расположенную на базе Руденской детской библиотеки, где провели профилактические беседы с детьми.

Цель встречи — предупреждение чрезвычайных ситуаций, в том числе и пожаров, травм и ожогов в период летних каникул, а также обращение внимания на необходимость соблюдения правил безопасности при посещении водоемов.

С ребятами поговорили про правила безопасности на воде, после чего показали мультфильм «Волшебная книга» на актуальную тему.

Закрепить знания о поведении в грозу, о поведении при начавшемся пожаре, о безопасности на воде и в других чрезвычайных ситуациях получилось с помощью игры в безопасное лото. Все ребята легко описывали ситуации, которые могут случиться, если не соблюдать правила безопасности и находили верное решение для каждой из них. В завершение мероприятия всем ребятам достались памятные призы от Министерства по чрезвычайным ситуациям.