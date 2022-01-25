Проход запрещен: На полигоне круглосуточно будут проводиться боевые стрельбы

На полигоне 5-ой отдельной бригады специального назначения «Марьина Горка» с 10 января по 31 мая 2022 года круглосуточно будут проводиться боевые стрельбы подразделений Вооруженных Сил Республики Беларусь. Несанкционированное проникновение на территорию полигона может обернуться трагедией.

В соответствии с Постановлением совета Министров Республики Беларусь от 14 апреля 2020 года № 220, которым установлен постоянный запрет на нахождение на полигоне граждан, не имеющих отношения к проведению мероприятий по оперативной и боевой подготовке войск (сил), а также в соответствии со статьей 24.10 КоАП РБ 91-3 от 06.01.2021 года — за незаконное проникновение на охраняемые объекты предусмотрено наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин, или общественные работы, или административный арест.

Данные изменения направлены на обеспечение безопасности населения.

Границы полигона на местности обозначены следующим информационным знаком: «Стой, стреляют! Проезд и проход ЗАПРЕЩЕНЫ!»

Особенно следует подчеркнуть, что за сбор и хранение снарядов и других взрывоопасных предметов, которые находятся на территории полигона, предусмотрена уголовная ответственность. Есть факты, когда люди, находя вышеназванные предметы, хранят их дома, на дачных участках либо сбывают. Помните, что статьей 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь за незаконные действия с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами предусмотрена ответственность — от исправительных работ до лишения свободы до 7 лет.

Командование в/ч 89417.