Проходит досрочное голосование

4 августа началось досрочное голосование, и некоторые пуховчане уже исполнили свой гражданский долг. Напомним, проголосовать досрочно можно до 8 августа с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. В основной день выборов избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00

На Ленинский участок для голосования № 43 председатель районного совета ветеранов Анна Соболевская пришла голосовать досрочно, потому что в день основного голосования, 9 августа, она будет наблюдателем в Пуховичской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь.

Кроме нее, от ветеранской организации района на выборах Президента Республики Беларусь будут работать 53 наблюдателя.

Анна Соболевская возглавляет ветеранскую организацию более 10 лет.

— У меня два сына и четыре внука, — говорит Анна Александровна. — Я хочу, чтобы они жили в красивой процветающей стране. Сегодня мы имеем возможность спокойно трудиться и растить детей, строить планы на будущее. Я голосую за мир на нашей родной земле, за уверенность в завтрашнем дне. Молодежи хочу пожелать быть достойными наследниками поколения победителей.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.