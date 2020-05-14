«Прямая линия» и встречи на местах — как прошли рабочие дни депутата Олега Белоконева в округе

Компромиссное решение всегда может быть найдено, если в этом заинтересованы стороны. Так и случилось во время встречи представителей ГП «УКС Пуховичского района», членов формирующегося жилищного кооператива для военнослужащих и депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олега Белоконева, который провел несколько рабочих дней в округе. Стороны обсуждали варианты кредитования жилья и пришли к общему решению, которое удовлетворит большинство будущих новоселов. Рассказывает помощник депутата Людмила Литавор:

— Данная встреча прошла во время проведения Олегом Белоконевым «прямой линии» с населением Пуховичского района. Депутату в этот раз также были заданы вопросы, касающиеся назначения выплат к 75-летию Победы, начала курсирования автобусов по маршруту, который пройдет через открывшийся недавно по просьбам пуховчан остановочный пункт в Затитовой Слободе (решение с организацией маршрута уже принято).

Вновь прозвучали во время «прямой линии» и вопросы от представителей движения «Матери 328» (объединяет белорусских родителей и друзей тех, кто осужден за незаконный оборот наркотиков (Уголовный кодекс Республики Беларусь, статья 328). Олег Алексеевич высказал свое желание вести исключительно конструктивный диалог.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране и районе, Олег Белоконев внес в майский график работы в регионе изменения и встретился с главными врачами Пуховичской ЦРБ и районного ЦГиЭ Людмилой Жариновой и Еленой Пархимчик. Он интересовался, какова обстановка в районе, в каких условиях трудятся медицинские работники, какие есть трудности в работе. Кроме этого, депутат передал в учреждения здравоохранения спонсорскую помощь (бытовые приборы) от директора ООО «Ньютерра» Сергея Крючка.

Рабочий день в Шацке был посвящен знакомству с предприятием «Шацкий мастер», посещению сельского ДК, библиотеки, а также поездке на участок ОАО «Пуховичский опытно-экспериментальный завод». Экскурсию по цехам для Олега Белоконева провел директор предприятия и депутат областного Совета депутатов Александр Конченко.

В этот же день Олег Белоконев посетил котельную поселка Габриелевка и встретился с представителями УП «Жилтеплосервис» КХ. Эта встреча в планах не значилась. Причиной для нее стали заданные во время общения с избирателями вопросы о водоснабжении горячей водой жителей поселка в летнее время. Проблему и возможности ее решения обсудили буквально «по горячим следам», но само решение будет принято в установленные законом сроки.

Майские рабочие дни депутата в округе завершились его участием в праздничном мероприятии, посвященном 75-летию Великой Победы.

Елена ШАНТЫКО.