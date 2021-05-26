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«Прямые  телефонные   линии» и прием граждан проведут

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29  мая  с 9.00 до 12.00

«прямую  телефонную   линию»   проведет   управляющий делами Минского облисполкома  Владимир   Александрович   ГУРИНОВИЧ.   Тел.: (8-017)  500-41-60;

«прямую  телефонную   линию»    проведет   заместитель председателя Пуховичского  райисполкома   Александр   Григорьевич  СУГАК.     Тел.: 6-72-07;

«прямую  телефонную  линию»  проведет главный инженер ГУП «Пуховичское ПМС» Виталий Викторович СУХАНОВ.  Тел.: 2-32-67;

«прямую  телефонную   линию»   проведут   председатели  и   управляющие  делами  пос-сельисполкомов.

 

31  мая  с 11.00 до 12.00

«прямую  телефонную  линию»  проведет начальник   отдела  экономики  Пуховичского  райисполкома  Алла Николаевна СУШКО.  Тел.: 6-72-07.

 

4  июня  с 13.00 до 14.00

в конференц-зале Марьиногорской ЦРБ выездной прием граждан проведет начальник главного управления по здравоохранению Минского облисполкома  Наталья  Илларионовна  БОЯРСКАЯ. Запись на прием — в приемной главного врача Марьиногорской ЦРБ и по тел.: 3-54-42.

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