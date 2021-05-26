«Прямые  телефонные   линии» и прием граждан проведут

29 мая с 9.00 до 12.00

«прямую телефонную линию» проведет управляющий делами Минского облисполкома Владимир Александрович ГУРИНОВИЧ. Тел.: (8-017) 500-41-60;

«прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Григорьевич СУГАК. Тел.: 6-72-07;

«прямую телефонную линию» проведет главный инженер ГУП «Пуховичское ПМС» Виталий Викторович СУХАНОВ. Тел.: 2-32-67;

«прямую телефонную линию» проведут председатели и управляющие делами пос-сельисполкомов.

31 мая с 11.00 до 12.00

«прямую телефонную линию» проведет начальник отдела экономики Пуховичского райисполкома Алла Николаевна СУШКО. Тел.: 6-72-07.

4 июня с 13.00 до 14.00

в конференц-зале Марьиногорской ЦРБ выездной прием граждан проведет начальник главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Наталья Илларионовна БОЯРСКАЯ. Запись на прием — в приемной главного врача Марьиногорской ЦРБ и по тел.: 3-54-42.