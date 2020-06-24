«Прямые линии», знакомство с трудовыми коллективами, посещение объектов агроэкотуризма — программа была насыщенной  и  интересной

Три рабочих депутатских дня провел в июне в своем округе депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Белоконев. «Прямые линии», знакомство с новыми трудовыми коллективами, посещение объектов агроэкотуризма — программа была насыщенной и интересной.

В Правдинском поселковом Совете во время «прямой линии» Олег Алексеевич ответил только на один телефонный звонок, который касался качества дороги в Правдинском. Чтобы изучить вопрос, депутат по традиции выехал на место и убедился, что проблема действительно существует и требует решения. Еще два телефонных звонка поступили от жителей других сельсоветов. Один из вопросов касался подачи горячей воды в Габриелевке. Для того, чтобы решить проблему, по словам помощника депутата Людмилы Литавор, понадобилось провести серьезную работу по изучению документов, возможностей коммунального предприятия. В результате график подачи воды в ближайшее время будет пересмотрен.

После «прямой линии» Олег Белоконев посетил Правдинский филиал Червенского профессионального строительного лицея. Во время небольшой экскурсии по лицею и знакомства с имеющейся материально-технической базой, Олег Алексеевич отметил, что несмотря на очевидные трудности с обеспечением и с недобором учащихся, коллектив учреждения образования много делает своими силами для того, чтобы работать и готовить хороших специалистов.

Интересным получилось посещение филиала «ТБЗ «Сергеевичское» УП «Мингаз». Здесь за последние годы проведена модернизация, автоматизированы многие процессы. Очевидно, что в этом заслуга инициативной и профессиональной команды, работающей на будущее. В результате реконструкции на предприятии улучшены условия труда, появились новые рабочие места. Немало сделано и для решения бытовых проблем жителей поселка.

Второй рабочий день депутата прошел в Новопольском сельисполкоме. На территории сельсовета расположены объекты агроэкотуризма, развитию которого сейчас уделяется пристальное внимание. Как это делают пуховчане, депутату показали и рассказали в агроусадьбе «Заречаны».

— Я здесь познакомился с людьми, которые душу вкладывают в свое дело, — рассказывает Олег Алексеевич. — Они умны и талантливы. Все делают своими руками. Очевидно, что за результаты труда эти люди болеют всем сердцем. Поэтому не удивительно, что у них есть некоторые вопросы к законодателям по льготам для тех, кто трудится в данной сфере.

Визит на ООО «Литейный двор» для депутата стал настоящим открытием. Изделия, которые здесь отливают, не только полезны, но порой представляют собой произведения искусства.

Знакомство с агроэкотуризмом продолжилось на ОДО «Фаворит-Гранд» в Сергеевичах. Олег Белоконев, посетив его объекты, уверенно сказал, что они — настоящее украшение Пуховщины.

Третий рабочий день депутата прошел в Марьиной Горке. Во время «прямой линии» были озвучены волнующие жителей района вопросы. Один из них касался активизации работ на территории бывшего парка каруселей в Дружном, которую передали району. Здесь планировали построить мини-футбольное поле и воркаут-площадку. Еще один важный (пусть и для небольшого количества людей) вопрос касался возможности организации автобусной остановки в районе АЗС, расположенной на кольце за городом. Предварительное знакомство с сутью проблемы показало, что решить вопрос непросто. Но над ним, как и над другими, Олег Белоконев начал работать.

Елена ИВАНОВА.