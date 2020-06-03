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«Прямые  телефонные  линии»  этой недели

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«Прямые  телефонные  линии»  проведут

6  ИЮНЯ с 9.00 до 12.00:

управляющий делами  Минского областного исполнительного   комитета   Владимир   Александрович   ГУРИНОВИЧ.  Тел.: (8-017) 500-41-60;

управляющий   делами   Пуховичского   райисполкома  Людмила  Александровна   БЕЛЬСКАЯ.           Тел.: 6-72-07;

начальник Пуховичского МРО филиала «Энергосбыт»  Иван Иванович ЗАХАРОВ.   Тел.:  4-59-71;

председатели   и   управляющие  делами    поссель-исполкомов.

8  ИЮНЯ  с 11.00 до 12.00

начальник управления по образованию, спорту и туризму   Пуховичского  райисполкома  Владимир  Викторович  ГУБАРЕВИЧ. Тел.: 6-72-07.

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