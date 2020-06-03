«Прямые  телефонные  линии»  этой недели

начальник управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома Владимир Викторович ГУБАРЕВИЧ. Тел.: 6-72-07.

8 ИЮНЯ с 11.00 до 12.00

председатели и управляющие делами поссель-исполкомов.

6 ИЮНЯ с 9.00 до 12.00:

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