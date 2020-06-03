«Прямые телефонные линии» этой недели
«Прямые телефонные линии» проведут
6 ИЮНЯ с 9.00 до 12.00:
управляющий делами Минского областного исполнительного комитета Владимир Александрович ГУРИНОВИЧ. Тел.: (8-017) 500-41-60;
управляющий делами Пуховичского райисполкома Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ. Тел.: 6-72-07;
начальник Пуховичского МРО филиала «Энергосбыт» Иван Иванович ЗАХАРОВ. Тел.: 4-59-71;
председатели и управляющие делами поссель-исполкомов.
8 ИЮНЯ с 11.00 до 12.00
начальник управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома Владимир Викторович ГУБАРЕВИЧ. Тел.: 6-72-07.