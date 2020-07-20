«Прямые телефонные линии» этой недели



20 ИЮЛЯ

с 8.00 до 13.00 председатель Пуховичского районного Совета депутатов Александр Васильевич ПРАНОВИЧ. Тел.: 6-72-07;

с 10.00 до 11.00 в Дукорском сельском исполнительном комитете депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пуховичскому избирательному округу № 65 Олег Алексеевич БЕЛОКОНЕВ. Тел.: 6-39-35;

с 14.00 до 16.00 заместитель начальника отдела внутренних дел Пуховичского райисполкома по идеологической подготовке и кадровому обеспечению Елена Евгеньевна СУГАК. Тел.: 3-52-72.

21 ИЮЛЯ

с 10.00 до 11.00 в Блужском сельском исполнительном комитете депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пуховичскому избирательному округу № 65 Олег Алексеевич БЕЛОКОНЕВ. Тел.: 9-63-35;

с 11.00 до 12.00 начальник отдела загс Пуховичского райисполкома Наталья Яковлевна ДУБОВИК. Тел.: 6-72-07.

22 ИЮЛЯ

с 9.00 до 11.00 председатель Пуховичского райисполкома Виктор Михайлович КОЛЕДА. Тел.: 6-72-07;

с 14.00 до 17.00 заместитель начальника инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Ирина Алексеевна МИХЕЕВА. Тел.: 3-55-17.

23 ИЮЛЯ

с 9.00 до 10.00 заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации УЗ «Марьино-горская ЦРБ» Александр Евгеньевич КОПОТЬ. Тел.: 3-58-89;

с 11.00 до 12.00 начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Пуховичского райисполкома Сергей Николаевич МЕЖЕННЫЙ. Тел.: 6-72-07.