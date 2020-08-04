«Прямые телефонные линии» этой недели

4 августа

с 10.00 до 11.00 в Свислоч-ском сельском исполнительном комитете депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пуховичскому избирательному округу № 65 Олег Алексеевич БЕЛОКОНЕВ. Тел.: 6-62-10;

с 15.00 до 16.00 заместитель председателя Пухович-ского райисполкома Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА. Тел.: 3-50-07.

5 августа

с 8.00 до 13.00 заместитель председателя Пуховичского райисполкома Мария Владимировна КЛИМОВИЧ. Тел.: 3-50-15;

с 8.00 до 13.00 заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Васильевна ЛИТВИНЧУК. Тел.: 6-04-76.