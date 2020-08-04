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«Прямые телефонные линии» этой недели

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4  августа

с 10.00 до 11.00 в Свислоч-ском сельском исполнительном  комитете  депутат  Палаты  представителей  Национального собрания Республики Беларусь по Пуховичскому избирательному округу № 65 Олег Алексеевич  БЕЛОКОНЕВ. Тел.: 6-62-10;

с   15.00  до  16.00   заместитель  председателя   Пухович-ского райисполкома Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА. Тел.: 3-50-07.

 5  августа

с 8.00 до 13.00 заместитель председателя Пуховичского райисполкома Мария  Владимировна  КЛИМОВИЧ. Тел.: 3-50-15;

с 8.00  до 13.00  заместитель председателя  Пуховичского   райисполкома   Наталья     Васильевна ЛИТВИНЧУК.  Тел.: 6-04-76.

 

 

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