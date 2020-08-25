«Прямые телефонные линии» этой недели

«Прямые телефонные линии» проведут:

25 августа

с 11.00 до 12.00 начальник управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома Елена Викентьевна СЕНЬКО. Тел.: 6-72-07.

26 августа

с 9.00 до 11.00 председатель Пуховичского районного исполнительного комитета Виктор Михайлович КОЛЕДА. Тел.: 6-72-07;

с 10.00 до 12.00 начальник отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Анна Ивановна ЦЫТОВИЧ. Тел.: 5-57-52;

с 14.00 до 17.00 первый заместитель начальника ИМНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Елена Владимировна АНИЩЕНКО. Тел.: 3-41-21.