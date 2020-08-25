Официально 

«Прямые телефонные линии» этой недели

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«Прямые  телефонные  линии»  проведут:

 25  августа  

с  11.00 до 12.00 начальник управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома Елена Викентьевна СЕНЬКО. Тел.:  6-72-07.

 26  августа  

с  9.00 до 11.00 председатель  Пуховичского районного исполнительного комитета Виктор Михайлович КОЛЕДА. Тел.:  6-72-07;

с  10.00 до 12.00 начальник отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Анна Ивановна  ЦЫТОВИЧ. Тел.: 5-57-52;

с 14.00 до 17.00 первый заместитель начальника ИМНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Елена Владимировна АНИЩЕНКО. Тел.:  3-41-21.

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