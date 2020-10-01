Официально 

«Прямые телефонные линии» этой недели

49 Redactor Комментариев нет

1  октября с 10.00 до 12.00 заместитель начальника Пуховичского ЗУЭС Юрий Викторович СВИРИД. Тел.:  6-02-31;

с  11.00 до 12.00 начальник отдела идеологической   работы,  культуры  и    по делам  молодежи  Пуховичского   райисполкома   Елена  Анатольевна  АДАМЕЙКО. Тел.:  6-72-07;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан в Правдинском поселковом исполкоме и    «прямую   телефонную   линию»   заместитель   председателя   Пуховичского райисполкома Александр Григорьевич  СУГАК. Тел.: 4-23-28.

 

3  октября с 9.00 до 12.00

первый     заместитель      председателя     Минского  облисполкома    Сергей   Викторович   ЛЕВКОВИЧ.     Тел.: (8-017) 500-41-60;

первый    заместитель    председателя  Пуховичского   райисполкома    Мария  Владимировна  КЛИМОВИЧ.  Тел.:  6-72-07;

начальник Пуховичского МРО филиала   «Энергосбыт»  Иван  Иванович  ЗАХАРОВ.Тел.: 4-59-71;

председатели   и   управляющие   делами   поссельисполкомов  Пуховичского   района.

 

Вам также может понравиться

Пройдут «прямые линии»

Redactor 0

«Прямые телефонные линии» этой недели

Redactor 0

25 января пройдут «прямые телефонные линии»

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿