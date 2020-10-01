«Прямые телефонные линии» этой недели

1 октября с 10.00 до 12.00 заместитель начальника Пуховичского ЗУЭС Юрий Викторович СВИРИД. Тел.: 6-02-31;

с 11.00 до 12.00 начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пуховичского райисполкома Елена Анатольевна АДАМЕЙКО. Тел.: 6-72-07;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан в Правдинском поселковом исполкоме и «прямую телефонную линию» заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Григорьевич СУГАК. Тел.: 4-23-28.

3 октября с 9.00 до 12.00

первый заместитель председателя Минского облисполкома Сергей Викторович ЛЕВКОВИЧ. Тел.: (8-017) 500-41-60;

первый заместитель председателя Пуховичского райисполкома Мария Владимировна КЛИМОВИЧ. Тел.: 6-72-07;

начальник Пуховичского МРО филиала «Энергосбыт» Иван Иванович ЗАХАРОВ.Тел.: 4-59-71;

председатели и управляющие делами поссельисполкомов Пуховичского района.