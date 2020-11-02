«Прямые телефонные линии» этой недели

3 НОЯБРЯ

с 11.00 до 12.00 начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Елена Анатольевна АДАМЕЙКО. Тел.: 6-72-07.

4 НОЯБРЯ

с 14.00 до 17.00 первый заместитель начальника ИМНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Елена Владимировна АНИЩЕНКО. Тел.: 3-41-21.

5 НОЯБРЯ

с 10.00 до 12.00 начальник отдела занятости управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Лариса Владимировна ОСИПЧИК. Тел.: 5-18-40;

с 10.00 до 12.00 начальник Пуховичского ЗУЭС Владимир Николаевич ШИНКАРЕВИЧ. Тел.: 6-02-31;

с 11.00 до 12.00 начальник управления землеустройства райисполкома Александр Евгеньевич БАЕШКО. Тел.: 6-72-07.