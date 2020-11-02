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«Прямые телефонные линии» этой недели

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3  НОЯБРЯ

с 11.00 до 12.00 начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Елена Анатольевна АДАМЕЙКО.     Тел.:  6-72-07.

 4  НОЯБРЯ

с 14.00 до 17.00 первый заместитель начальника ИМНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Елена Владимировна АНИЩЕНКО.    Тел.:  3-41-21.

 5  НОЯБРЯ

с  10.00 до 12.00 начальник  отдела занятости управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома  Лариса Владимировна ОСИПЧИК. Тел.:  5-18-40;

с  10.00 до 12.00  начальник Пуховичского ЗУЭС Владимир Николаевич  ШИНКАРЕВИЧ.                Тел.:  6-02-31;

с 11.00 до 12.00 начальник управления землеустройства райисполкома Александр Евгеньевич БАЕШКО. Тел.:  6-72-07.

 

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