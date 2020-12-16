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«Прямые телефонные линии» этой недели

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«Прямые  телефонные линии»  проведут:

17  декабря  

с 10.00 до 12.00 заведующий сектором по выплате пенсий и пособий управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома   Ирина  Григорьевна  ВАРИВОНЧИК.  Тел.:   3-52-31;

с 11.00 до 12.00  главный   специалист  отдела  жилищно-коммунального хозяйства Пуховичского райисполкома   Наталья  Юрьевна  ЗЕНЕВИЧ.   Тел.: 6-72-07;

с 15.00 до 16.00 заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Анатольевич  МАЕВСКИЙ. Тел.: 3-50-15.

 

19  декабря  с 9.00 до 12.00

первый   заместитель  председателя   Минского облисполкома    Сергей  Викторович ЛЕВКОВИЧ.   Тел.: (8-017) 500-41-60;

заместитель  председателя  Пуховичского     райисполкома   Александр     Григорьевич     СУГАК.    Тел.:  6-72-07;

директор  ГП  «Пуховичский  водоканал» Иосиф  Васильевич  КУЧКО. Тел.: 5-50-00;

главный  государственный  санитарный  врач  ГУ «Пуховичский   районный   центр   гигиены и эпидемиологии»  Елена Геннадьевна  ПАРХИМЧИК.  Тел.: 5-13-52;

председатели  и  управляющие  делами   поссельисполкомов  Пуховичского   района.

 

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