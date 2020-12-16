«Прямые телефонные линии» этой недели
«Прямые телефонные линии» проведут:
17 декабря
с 10.00 до 12.00 заведующий сектором по выплате пенсий и пособий управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Ирина Григорьевна ВАРИВОНЧИК. Тел.: 3-52-31;
с 11.00 до 12.00 главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Пуховичского райисполкома Наталья Юрьевна ЗЕНЕВИЧ. Тел.: 6-72-07;
с 15.00 до 16.00 заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ. Тел.: 3-50-15.
19 декабря с 9.00 до 12.00
первый заместитель председателя Минского облисполкома Сергей Викторович ЛЕВКОВИЧ. Тел.: (8-017) 500-41-60;
заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Григорьевич СУГАК. Тел.: 6-72-07;
директор ГП «Пуховичский водоканал» Иосиф Васильевич КУЧКО. Тел.: 5-50-00;
главный государственный санитарный врач ГУ «Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии» Елена Геннадьевна ПАРХИМЧИК. Тел.: 5-13-52;
председатели и управляющие делами поссельисполкомов Пуховичского района.