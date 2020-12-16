«Прямые телефонные линии» этой недели

«Прямые телефонные линии» проведут:

17 декабря

с 10.00 до 12.00 заведующий сектором по выплате пенсий и пособий управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Ирина Григорьевна ВАРИВОНЧИК. Тел.: 3-52-31;

с 11.00 до 12.00 главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Пуховичского райисполкома Наталья Юрьевна ЗЕНЕВИЧ. Тел.: 6-72-07;

с 15.00 до 16.00 заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ. Тел.: 3-50-15.

19 декабря с 9.00 до 12.00

первый заместитель председателя Минского облисполкома Сергей Викторович ЛЕВКОВИЧ. Тел.: (8-017) 500-41-60;

заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Григорьевич СУГАК. Тел.: 6-72-07;

директор ГП «Пуховичский водоканал» Иосиф Васильевич КУЧКО. Тел.: 5-50-00;

главный государственный санитарный врач ГУ «Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии» Елена Геннадьевна ПАРХИМЧИК. Тел.: 5-13-52;

председатели и управляющие делами поссельисполкомов Пуховичского района.