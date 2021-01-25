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«Прямые телефонные линии» этой недели

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«Прямые телефонные линии»  проведут:

25  января  

с 9.00 до 11.00  директор ГП «УКС  Пуховичского района»  Владимир  Владимирович   КУРЛОВИЧ.   Тел.:  3-56-99.

26  января

с  11.00  до  12.00   начальник  отдела экономики Пуховичского  райисполкома    Алла  Николаевна  СУШКО.  Тел.: 6-72-07.

27  января

с 10.00 до 13.00 начальник отдела налогообложения имущества физических  лиц управления налогообложения  физических лиц инспекции МНС Республики  Беларусь  по  Пуховичскому  району  Юрий   Константинович  ЮРКЕВИЧ. Тел.: 5-60-84;

с 14.00 до 17.00 заместитель начальника  инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Ирина  Алексеевна  МИХЕЕВА. Тел.:  3-55-17.

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