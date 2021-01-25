«Прямые телефонные линии» этой недели

«Прямые телефонные линии» проведут:

25 января

с 9.00 до 11.00 директор ГП «УКС Пуховичского района» Владимир Владимирович КУРЛОВИЧ. Тел.: 3-56-99.

26 января

с 11.00 до 12.00 начальник отдела экономики Пуховичского райисполкома Алла Николаевна СУШКО. Тел.: 6-72-07.

27 января

с 10.00 до 13.00 начальник отдела налогообложения имущества физических лиц управления налогообложения физических лиц инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Юрий Константинович ЮРКЕВИЧ. Тел.: 5-60-84;

с 14.00 до 17.00 заместитель начальника инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Ирина Алексеевна МИХЕЕВА. Тел.: 3-55-17.