«Прямые  телефонные  линии»  и  личный  прием  граждан  проведут:

15 марта

с 8.00 до 9.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель директора ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района» Тамара Ивановна МАНЮХИНА. Тел.: 3-40-06;

с 14.00 до 16.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель начальника Пуховичского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Елена Евгеньевна СУГАК. Тел.: 3-52-72.

16 марта

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома Вадим Дмитриевич МАСЬ. Тел.: 6-72-07.

17 марта

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 201 Пуховичского райисполкома, а с 10.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА. Тел.: 6-72-07;

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 212 Пуховичского райисполкома, а с 9.00 до 10.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Григорьевич СУГАК. Тел.: 6-72-07;

с 15.00 до 16.00 прием граждан проведет временно исполняющий обязанности должности начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области Игорь Васильевич ШАТИЛО. Предварительная запись производится по телефону (8-017) 289-37-46 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

18 марта

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Елена Викентьевна СЕНЬКО. Тел.: 6-72-07;

с 9.00 до 10.00 в здании Новопольского сельисполкома прием граждан и «прямую телефонную линию» проведет председатель Пуховичского районного Совета депутатов Александр Васильевич ПРАНОВИЧ. Тел.: 3-03-16;

с 15.00 до 16.00 в здании Пережирского сельисполкома прием граждан и «прямую телефонную линию» проведет первый заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ. Тел.: 4-61-88;

с 15.00 до 16.00 в здании Руденского сельисполкома прием граждан и «прямую телефонную линию» проведет управляющий делами Пуховичского райисполкома Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ. Тел.: 9-02-75;

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет председатель суда Пуховичского района Сергей Вячеславович ВАСИЛЕВСКИЙ. Тел.: 6-05-20;

с 9.00 до 10.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель главного врача УЗ «Марьиногорская ЦРБ» Максим Владиславович ТОВКАЙ. Тел.: 3-57-66.