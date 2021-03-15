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«Прямые  телефонные  линии»  и  личный  прием  граждан  проведут:

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15  марта

с 8.00 до 9.00  «прямую телефонную линию» проведет заместитель директора ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района» Тамара Ивановна МАНЮХИНА.  Тел.: 3-40-06;

с 14.00  до  16.00  «прямую  телефонную линию» проведет заместитель начальника Пуховичского  РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению  Елена Евгеньевна СУГАК. Тел.: 3-52-72.

 

16  марта

с 11.00 до 12.00  «прямую  телефонную  линию» проведет начальник отдела архитектуры и строительства  Пуховичского райисполкома Вадим Дмитриевич МАСЬ.  Тел.: 6-72-07.

 

17  марта

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 201  Пуховичского райисполкома, а с  10.00 до 11.00  «прямую  телефонную  линию» проведет  заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА. Тел.: 6-72-07;

с 8.00 до 13.00 прием граждан в кабинете № 212 Пуховичского райисполкома, а с  9.00 до 10.00  «прямую телефонную  линию» проведет  заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Григорьевич СУГАК. Тел.: 6-72-07;

с 15.00 до 16.00 прием граждан проведет временно исполняющий обязанности должности начальника управления Следственного комитета Республики  Беларусь по  Минской  области   Игорь  Васильевич  ШАТИЛО.    Предварительная   запись  производится  по  телефону       (8-017) 289-37-46 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

 

18  марта

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Елена Викентьевна СЕНЬКО. Тел.: 6-72-07;

с 9.00 до 10.00 в здании Новопольского сельисполкома прием граждан и «прямую телефонную линию» проведет  председатель  Пуховичского  районного   Совета депутатов Александр Васильевич ПРАНОВИЧ. Тел.: 3-03-16;

с 15.00 до 16.00 в здании Пережирского сельисполкома прием граждан и «прямую телефонную линию» проведет  первый  заместитель председателя Пуховичского райисполкома  Александр  Анатольевич  МАЕВСКИЙ.  Тел.: 4-61-88;

с 15.00 до 16.00 в здании Руденского сельисполкома прием граждан и «прямую телефонную линию» проведет   управляющий  делами   Пуховичского райисполкома   Людмила   Александровна  БЕЛЬСКАЯ.   Тел.: 9-02-75;

с  10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет председатель суда Пуховичского района  Сергей Вячеславович  ВАСИЛЕВСКИЙ.    Тел.:  6-05-20;

с 9.00 до 10.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель главного врача УЗ «Марьиногорская ЦРБ» Максим Владиславович ТОВКАЙ.    Тел.:  3-57-66.

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Пройдут прием граждан и «прямые линии»

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