«Прямые телефонные линии» и личный прием граждан проведут:

16 февраля

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» — начальник отдела архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома Вадим Дмитриевич МАСЬ. Тел.: 6-72-07.

17 ФЕВРАЛЯ

с 8.00 до 13.00 личный прием граждан в кабинете № 212, а с 9.00 до 10.00 «прямую телефонную линию» — заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Григорьевич СУГАК. Тел.: 6-72-07;

с 8.00 до 13.00 личный прием граждан в кабинете № 201, а с 10.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» — заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА. Тел.: 6-72-07.

18 ФЕВРАЛЯ

с 9.00 до 10.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Дукорском сельисполкоме — председатель Пуховичского районного Совета депутатов Александр Васильевич ПРАНОВИЧ. Тел.: 6-39-35;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Новоселковском сельисполкоме — первый заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Анатольевич МАЕВСКИЙ. Тел.: 4-57-09;

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Пуховичском сель-исполкоме — управляющий делами Пуховичского райисполкома Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ. Тел.: 9-19-45;

с 9.00 до 10.00 «прямую телефонную линию» — главный врач УЗ «Марьиногорская ЦРБ» Людмила Владимировна ЖАРИНОВА. Тел.: 3-57-15;

с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» — председатель Пуховичского райпо Андрей Владимирович МЕЛЬНИКОВ. Тел.: 3-51-82;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» — начальник управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Елена Викентьевна СЕНЬКО. Тел.: 6-72-07.