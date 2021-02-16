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«Прямые  телефонные  линии» и  личный  прием  граждан проведут

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«Прямые  телефонные  линии» и  личный  прием  граждан проведут:

16  февраля 

с 11.00 до 12.00 «прямую  телефонную  линию» — начальник отдела архитектуры  и строительства  Пуховичского райисполкома Вадим Дмитриевич  МАСЬ.   Тел.:  6-72-07.

17  ФЕВРАЛЯ

с  8.00  до  13.00  личный   прием   граждан   в   кабинете    № 212,   а с 9.00 до 10.00   «прямую  телефонную  линию»  —  заместитель  председателя  Пуховичского райисполкома  Александр  Григорьевич  СУГАК. Тел.: 6-72-07;

с  8.00  до  13.00  личный   прием   граждан  в  кабинете  № 201,  а  с  10.00 до  11.00  «прямую  телефонную  линию»  —   заместитель   председателя  Пуховичского  райисполкома Наталья  Анатольевна  ЧЕРНЫШЕВА.  Тел.: 6-72-07.

18  ФЕВРАЛЯ

с  9.00  до  10.00   выездной   прием   граждан  и   «прямую  телефонную линию»  в Дукорском  сельисполкоме  —   председатель Пуховичского  районного   Совета  депутатов   Александр  Васильевич  ПРАНОВИЧ.    Тел.: 6-39-35;

с  15.00  до  16.00  выездной  прием  граждан  и  «прямую  телефонную   линию»  в   Новоселковском  сельисполкоме  —  первый  заместитель председателя  Пуховичского  райисполкома   Александр  Анатольевич   МАЕВСКИЙ. Тел.: 4-57-09;

с  15.00  до  16.00   выездной  прием  граждан  и  «прямую  телефонную  линию»  в  Пуховичском  сель-исполкоме  —  управляющий  делами  Пуховичского райисполкома Людмила  Александровна БЕЛЬСКАЯ.  Тел.: 9-19-45;

с 9.00 до 10.00 «прямую  телефонную   линию» —  главный врач УЗ «Марьиногорская  ЦРБ»  Людмила  Владимировна  ЖАРИНОВА. Тел.: 3-57-15;

с 9.00 до 12.00  «прямую  телефонную  линию» —  председатель Пуховичского райпо Андрей Владимирович   МЕЛЬНИКОВ.  Тел.: 3-51-82;

с 11.00  до  12.00  «прямую  телефонную  линию» —  начальник  управления  по  труду,  занятости и  социальной   защите   Пуховичского  райисполкома  Елена  Викентьевна  СЕНЬКО. Тел.: 6-72-07.

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