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«Прямые телефонные линии» и прием граждан проведут…

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23  августа

с 9.00 до 10.00  «прямую  телефонную   линию»  проведет  директор ГП «УКС Пуховичского района» Владимир   Владимирович  КУРЛОВИЧ.   Тел.: 3-56-99.

24  августа

с 10.00 до 12.00  «прямую  телефонную  линию»   проведет   начальник отдела пенсионного  обеспечения управления  по  труду,  занятости  и  социальной  защите   Пуховичского райисполкома Анна Ивановна ЦЫТОВИЧ.  Тел.: 5-57-52;

с 10.00 до 12.00   «прямую  телефонную  линию»   проведет   главный  инженер филиала  КУП  «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №169»  Юрий  Владимирович  РАЗМЫСЛОВИЧ.  Тел.: 4-75-78;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию»  проведет  начальник управления по образованию, спорту и  туризму Пуховичского райисполкома  Анна  Вячеславовна СКОРАЯ.  Тел.: 6-72-07.

25  августа

с 9.00 до 10.00  «прямую  телефонную  линию»  по телефону    6-72-07, а с 10.00  выездной  прием  граждан и юридических лиц в Дубровском сельисполкоме проведет председатель Пуховичского райисполкома Виктор  Михайлович  КОЛЕДА;

с 8.00 до 13.00  «прямую  телефонную   линию»  проведет  заместитель начальника Пуховичского РОЧС  Иван Сергеевич МАЗАНИК.  Тел.: 6-04-99.

26  августа

с 10.00 до 11.00  «прямую  телефонную   линию»  в здании Пуховичского райисполкома проведет   депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пуховичскому избирательному округу №65  Олег Алексеевич БЕЛОКОНЕВ.  Тел.: 6-62-10;

с 11.00 до 12.00  «прямую телефонную  линию» проведет  начальник  отдела  экономики   Пуховичского   райисполкома   Алла     Николаевна  СУШКО.  Тел.: 6-72-07.

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