«Прямые телефонные линии» и прием граждан проведут…

23 августа

с 9.00 до 10.00 «прямую телефонную линию» проведет директор ГП «УКС Пуховичского района» Владимир Владимирович КУРЛОВИЧ. Тел.: 3-56-99.

24 августа

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Анна Ивановна ЦЫТОВИЧ. Тел.: 5-57-52;

с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет главный инженер филиала КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №169» Юрий Владимирович РАЗМЫСЛОВИЧ. Тел.: 4-75-78;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома Анна Вячеславовна СКОРАЯ. Тел.: 6-72-07.

25 августа

с 9.00 до 10.00 «прямую телефонную линию» по телефону 6-72-07, а с 10.00 выездной прием граждан и юридических лиц в Дубровском сельисполкоме проведет председатель Пуховичского райисполкома Виктор Михайлович КОЛЕДА;

с 8.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет заместитель начальника Пуховичского РОЧС Иван Сергеевич МАЗАНИК. Тел.: 6-04-99.

26 августа

с 10.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» в здании Пуховичского райисполкома проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пуховичскому избирательному округу №65 Олег Алексеевич БЕЛОКОНЕВ. Тел.: 6-62-10;

с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник отдела экономики Пуховичского райисполкома Алла Николаевна СУШКО. Тел.: 6-72-07.