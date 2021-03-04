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«Прямые  телефонные  линии» и  выездной  прием  граждан проведут:

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4  МАРТА

с  15.00 до 16.00  выездной прием  граждан   и  «прямую телефонную линию» в Блужском сельисполкоме  проведет  заместитель  председателя райисполкома   Александр Григорьевич СУГАК. Тел.:  9-63-35.

 

6  МАРТА  с 9.00 до 12.00

заместитель председателя  Минского облисполкома   Николай   Михайлович  РОГАЩУК.    Тел.:  (8-017)  500-41-60;

заместитель председателя райисполкома  Александр Григорьевич СУГАК.  Тел.: 6-72-07;

председатели   и   управляющие  делами    поссельисполкомов.

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