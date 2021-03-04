«Прямые  телефонные  линии» и  выездной  прием  граждан проведут:

4 МАРТА

с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» в Блужском сельисполкоме проведет заместитель председателя райисполкома Александр Григорьевич СУГАК. Тел.: 9-63-35.

6 МАРТА с 9.00 до 12.00

заместитель председателя Минского облисполкома Николай Михайлович РОГАЩУК. Тел.: (8-017) 500-41-60;

заместитель председателя райисполкома Александр Григорьевич СУГАК. Тел.: 6-72-07;

председатели и управляющие делами поссельисполкомов.