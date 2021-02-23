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«Прямые  телефонные  линии», личный и выездной  прием  граждан проведут

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«Прямые  телефонные  линии», личный и выездной  прием  граждан проведут:

 

24  ФЕВРАЛЯ

с  9.00  до  10.00 председатель Пуховичского районного исполнительного комитета Виктор Михайлович КОЛЕДА проведет  «прямую телефонную линию». Тел.: 6-72-07,  а с 10.00 — выездной  прием  граждан и юридических лиц в Руденском сельисполкоме;

с  9.00 до 11.00  главный инженер ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Дмитрий Иванович БРИЖЕВИЧ. Тел.: 4-52-77;

с  10.00 до 13.00  начальник отдела контроля индивидуальных предпринимателей управления контрольной работы инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Ольга Александровна КЛОЧКО. Тел.: 3-48-06;

с 11.00 до 12.00  в Блонском сельисполкоме депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пуховичскому избирательному округу № 65 Олег Алексеевич  БЕЛОКОНЕВ. Тел.: 6-62-10;

с  14.00 до 17.00  заместитель начальника  инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Ирина Алексеевна МИХЕЕВА. Тел.: 3-55-17.

 

25  ФЕВРАЛЯ

с  8.00  до  13.00  председатель Пуховичского районного Совета депутатов Александр Васильевич ПРАНОВИЧ проведет личный  прием  граждан  в  кабинете   №  202 райисполкома;  

с 10.00 до 12.00  начальник филиала КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №169» Геннадий Сергеевич МАТАРАС. Тел.: 5-16-65;

с 11.00 до 12.00  начальник управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Анна Вячеславовна СКОРАЯ. Тел.: 6-72-07.

 

26  ФЕВРАЛЯ

с  8.00 до 17.00  «горячую линию» проведет начальник отдела статистики труда Главного статистического управления Минской области Юлия Александровна РЫЖЕВСКАЯ.  Тел.: (8-017) 366-36-63.

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