«Прямые телефонные линии», личный и выездной прием граждан проведут:

24 ФЕВРАЛЯ

с 9.00 до 10.00 председатель Пуховичского районного исполнительного комитета Виктор Михайлович КОЛЕДА проведет «прямую телефонную линию». Тел.: 6-72-07, а с 10.00 — выездной прием граждан и юридических лиц в Руденском сельисполкоме;

с 9.00 до 11.00 главный инженер ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Дмитрий Иванович БРИЖЕВИЧ. Тел.: 4-52-77;

с 10.00 до 13.00 начальник отдела контроля индивидуальных предпринимателей управления контрольной работы инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Ольга Александровна КЛОЧКО. Тел.: 3-48-06;

с 11.00 до 12.00 в Блонском сельисполкоме депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пуховичскому избирательному округу № 65 Олег Алексеевич БЕЛОКОНЕВ. Тел.: 6-62-10;

с 14.00 до 17.00 заместитель начальника инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Ирина Алексеевна МИХЕЕВА. Тел.: 3-55-17.

25 ФЕВРАЛЯ

с 8.00 до 13.00 председатель Пуховичского районного Совета депутатов Александр Васильевич ПРАНОВИЧ проведет личный прием граждан в кабинете № 202 райисполкома;

с 10.00 до 12.00 начальник филиала КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №169» Геннадий Сергеевич МАТАРАС. Тел.: 5-16-65;

с 11.00 до 12.00 начальник управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Анна Вячеславовна СКОРАЯ. Тел.: 6-72-07.

26 ФЕВРАЛЯ

с 8.00 до 17.00 «горячую линию» проведет начальник отдела статистики труда Главного статистического управления Минской области Юлия Александровна РЫЖЕВСКАЯ. Тел.: (8-017) 366-36-63.