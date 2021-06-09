Официально 

«Прямые  телефонные   линии»   проведут

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10  июня

с 10.00 до 12.00 в управлении по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома (г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д. 25) будет проводить прием граждан заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Минского областного исполнительного комитета  Наталья  Геннадьевна  ИГНАТОВИЧ.  Телефон  для  предварительной  записи: 5-46-76;

с 11.00 до 13.00 «прямую  телефонную   линию»   проведет   председатель суда Пуховичского района  Сергей  Вячеславович ВАСИЛЕВСКИЙ.   Тел.: 6-05-20.

 

12  июня  с 9.00 до 12.00

«прямую  телефонную   линию»   проведет  первый заместитель председателя   Минского облисполкома  Сергей  Викторович    ЛЕВКОВИЧ.  Тел.: (8-017)  500-41-60;

«прямую  телефонную   линию»    проведет   начальник Пуховичского МРО филиала «Энергосбыт»   Иван Иванович ЗАХАРОВ.     Тел.: 4-59-71;

«прямую  телефонную  линию»   проведет  начальник  Пуховичского района газоснабжения  Сергей  Павлович ЛУХВЕРЧИК.  Тел.: 5-50-36;

«прямую  телефонную   линию»   проведут   председатели  и   управляющие  делами  поссельисполкомов.

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