«Прямые  телефонные   линии»   проведут

10 июня

с 10.00 до 12.00 в управлении по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома (г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д. 25) будет проводить прием граждан заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Минского областного исполнительного комитета Наталья Геннадьевна ИГНАТОВИЧ. Телефон для предварительной записи: 5-46-76;

с 11.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет председатель суда Пуховичского района Сергей Вячеславович ВАСИЛЕВСКИЙ. Тел.: 6-05-20.

12 июня с 9.00 до 12.00

«прямую телефонную линию» проведет первый заместитель председателя Минского облисполкома Сергей Викторович ЛЕВКОВИЧ. Тел.: (8-017) 500-41-60;

«прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичского МРО филиала «Энергосбыт» Иван Иванович ЗАХАРОВ. Тел.: 4-59-71;

«прямую телефонную линию» проведет начальник Пуховичского района газоснабжения Сергей Павлович ЛУХВЕРЧИК. Тел.: 5-50-36;

«прямую телефонную линию» проведут председатели и управляющие делами поссельисполкомов.