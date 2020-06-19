«Прямые телефонные линии» проведут:

22 ИЮНЯ

с 11.00 до 12.00 начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Пуховичского райисполкома Сергей Николаевич МЕЖЕННЫЙ. Тел.: 6-72-07.

24 ИЮНЯ

с 9.00 до 11.00 председатель Пуховичского райисполкома Виктор Михайлович КОЛЕДА. Тел.: 6-72-07;

с 9.00 до 11.00 заместитель директора по идеологической работе ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Ольга Владимировна КОМАРОВСКАЯ. Тел.: 4-53-49;

с 11.00 до 13.00 председатель Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Владимирович ЛЫСЕНКО. Тел.: (8-017) 294-44-54.

25 ИЮНЯ

с 9.00 до 10.00 заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения УЗ «Марьиногорская ЦРБ» Максим Владиславович ТОВКАЙ. Тел.: 3-57-66;

с 11.00 до 12.00 начальник управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Елена Викентьевна СЕНЬКО. Тел.: 6-72-07.

26 ИЮНЯ

с 10.00 до 12.00 нотариус нотариальной конторы г.п. Руденск Пуховичского района Татьяна Евгеньевна КОЗИМИРОВА. Тел.: 9-00-91.