«Прямые телефонные линии» проведут
27 ИЮНЯ с 9.00 до 12.00:
заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Николай Михайлович РОГАЩУК. Тел.: (8-017) 500-41-60;
заместитель председателя Пуховичского райисполкома Мария Владимировна КЛИМОВИЧ. Тел.: 6-72-07;
директор ГП «Пуховичский водоканал» Иосиф Васильевич КУЧКО. Тел.: 4-56-16;
председатели и управляющие делами поссельисполкомов.
29 ИЮНЯ с 11.00 до 12.00:
начальник отдела архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома Татьяна Леонидовна СИЛИВОНЧИК. Тел.: 6-72-07.