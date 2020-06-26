«Прямые  телефонные  линии»  проведут

начальник отдела архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома Татьяна Леонидовна СИЛИВОНЧИК. Тел.: 6-72-07.

29 ИЮНЯ с 11.00 до 12.00:

председатели и управляющие делами поссельисполкомов.

27 ИЮНЯ с 9.00 до 12.00:

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