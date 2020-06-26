Официально 

«Прямые  телефонные  линии»  проведут

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27  ИЮНЯ с 9.00 до 12.00:

заместитель председателя  Минского областного исполнительного   комитета  Николай  Михайлович  РОГАЩУК. Тел.: (8-017) 500-41-60;

заместитель председателя   Пуховичского   райисполкома  Мария Владимировна  КЛИМОВИЧ.  Тел.: 6-72-07;

директор ГП «Пуховичский водоканал»   Иосиф   Васильевич    КУЧКО.   Тел.:  4-56-16;

председатели   и   управляющие  делами    поссельисполкомов.

 

29  ИЮНЯ  с 11.00 до 12.00:

начальник отдела архитектуры и строительства   Пуховичского  райисполкома  Татьяна  Леонидовна  СИЛИВОНЧИК. Тел.: 6-72-07.

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