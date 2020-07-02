«Прямые  телефонные  линии»  проведут

4 июля с 9.00 до 12.00:

заместитель председателя Минского облисполкома Александр Владимирович КРУЧАНОВ. Тел.: (8-017) 500-41-60;

председатель Пуховичского райисполкома Виктор Михайлович КОЛЕДА. Тел.: 6-72-07;

председатели и управляющие делами поссельисполкомов.

6 июля

с 8.00 до 13.00 председатель Пуховичского районного Совета депутатов Александр Васильевич ПРАНОВИЧ. Тел.: 6-02-07;

с 11.00 до 12.00 начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пуховичского райисполкома Елена Анатольевна АДАМЕЙКО. Тел.: 6-72-07.

7 июля

с 15.00 до 16.00 заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА. Тел.: 3-50-07.

8 июля

с 8.00 до 13.00 председатель Пуховичского районного исполнительного комитета Виктор Михайлович КОЛЕДА. Тел.: 6-72-07;

с 9.00 до 11.00 главный лесничий ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Сергей Викторович КУЗНЕЦОВ. Тел.: 3-57-27.