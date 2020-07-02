Официально 

«Прямые  телефонные  линии»  проведут

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4  июля   с  9.00  до  12.00:

заместитель председателя  Минского облисполкома Александр Владимирович КРУЧАНОВ. Тел.: (8-017) 500-41-60;

председатель  Пуховичского  райисполкома  Виктор Михайлович КОЛЕДА. Тел.: 6-72-07;

председатели   и   управляющие  делами    поссельисполкомов.

6  июля

с  8.00 до 13.00  председатель Пуховичского районного Совета депутатов Александр Васильевич ПРАНОВИЧ.   Тел.: 6-02-07;

с 11.00 до 12.00  начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пуховичского райисполкома Елена Анатольевна АДАМЕЙКО.   Тел.:  6-72-07.

7  июля

с 15.00 до 16.00  заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА.   Тел.: 3-50-07.

8  июля

с  8.00 до 13.00   председатель Пуховичского районного исполнительного комитета  Виктор Михайлович КОЛЕДА. Тел.: 6-72-07;

с 9.00 до 11.00   главный лесничий ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Сергей Викторович КУЗНЕЦОВ. Тел.: 3-57-27.

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