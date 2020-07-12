Официально 

«Прямые  телефонные  линии»   проведут

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13  июля

с 11.00 до 12.00 

начальник   отдела   экономики    Пуховичского  райисполкома Елена Валентиновна ГРОШЕВА. Тел.: 6-72-07;

с 14.00 до 16.00 

начальник   Пуховичского  РОВД  Владимир Евгеньевич  СМИРНОВ. Тел.: 6-02-94.

 

15  июля

с 8.00 до 13.00 

заместитель   председателя  Пуховичского  райисполкома   Наталья   Анатольевна    ЧЕРНЫШЕВА.  Тел.: 3-50-07;

заместитель председателя  Пуховичского  райисполкома   Александр  Григорьевич СУГАК. Тел.: 3-54-18;

с 10.00 до 12.00

начальник Пуховичского РГС ПУ «Слуцкгаз»   Виктор   Марьянович   ПАВЛОВСКИЙ. Тел.: 2-88-65.

 

16  июля

с 11.00 до 12.00

председатель Пуховичского районного   Совета   депутатов Александр Васильевич ПРАНОВИЧ. Тел.: 6-72-07;

с 15.00 до 16.00

заместитель  председателя   Пуховичского  райисполкома    Мария   Владимировна    КЛИМОВИЧ. Тел.: 3-50-15;

управляющий делами  Пуховичского  райисполкома   Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ. Тел.: 6-04-82

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