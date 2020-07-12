«Прямые телефонные линии» проведут
13 июля
с 11.00 до 12.00
начальник отдела экономики Пуховичского райисполкома Елена Валентиновна ГРОШЕВА. Тел.: 6-72-07;
с 14.00 до 16.00
начальник Пуховичского РОВД Владимир Евгеньевич СМИРНОВ. Тел.: 6-02-94.
15 июля
с 8.00 до 13.00
заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА. Тел.: 3-50-07;
заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Григорьевич СУГАК. Тел.: 3-54-18;
с 10.00 до 12.00
начальник Пуховичского РГС ПУ «Слуцкгаз» Виктор Марьянович ПАВЛОВСКИЙ. Тел.: 2-88-65.
16 июля
с 11.00 до 12.00
председатель Пуховичского районного Совета депутатов Александр Васильевич ПРАНОВИЧ. Тел.: 6-72-07;
с 15.00 до 16.00
заместитель председателя Пуховичского райисполкома Мария Владимировна КЛИМОВИЧ. Тел.: 3-50-15;
управляющий делами Пуховичского райисполкома Людмила Александровна БЕЛЬСКАЯ. Тел.: 6-04-82