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«Прямые  телефонные  линии»  проведут:

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«Прямые  телефонные  линии»  проведут:

1  марта

с 14.00 до 16.00  первый заместитель начальника РОВД — начальник криминальной милиции Пуховичского РОВД  Роман Александрович КРЮКОВ. Тел.: 3-57-05.

2  марта

с 11.00 до 12.00 начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пуховичского  райисполкома  Елена Анатольевна АДАМЕЙКО.  Тел.: 6-72-07.

3  марта

с 14.00 до 17.00 первый заместитель начальника инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Елена Владимировна АНИЩЕНКО. Тел.: 3-41-21;

с 10.00 до 12.00 начальник Пуховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Александрович КЛИМАШЕВСКИЙ. Тел.: 4-55-13.

4  марта

с 10.00 до 12.00 начальник Пуховичского ЗУЭС Владимир Николаевич ШИНКАРЕВИЧ. Тел.: 6-02-31;

с 11.00 до 12.00 начальник управления землеустройства  Пуховичского  райисполкома   Александр Евгеньевич БАЕШКО.  Тел.:  6-72-07.

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