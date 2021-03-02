«Прямые телефонные линии» проведут:
«Прямые телефонные линии» проведут:
1 марта
с 14.00 до 16.00 первый заместитель начальника РОВД — начальник криминальной милиции Пуховичского РОВД Роман Александрович КРЮКОВ. Тел.: 3-57-05.
2 марта
с 11.00 до 12.00 начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пуховичского райисполкома Елена Анатольевна АДАМЕЙКО. Тел.: 6-72-07.
3 марта
с 14.00 до 17.00 первый заместитель начальника инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Елена Владимировна АНИЩЕНКО. Тел.: 3-41-21;
с 10.00 до 12.00 начальник Пуховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Александрович КЛИМАШЕВСКИЙ. Тел.: 4-55-13.
4 марта
с 10.00 до 12.00 начальник Пуховичского ЗУЭС Владимир Николаевич ШИНКАРЕВИЧ. Тел.: 6-02-31;
с 11.00 до 12.00 начальник управления землеустройства Пуховичского райисполкома Александр Евгеньевич БАЕШКО. Тел.: 6-72-07.