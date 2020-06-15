«Прямые телефонные линии» проведут

с 10.00 до 11.00 заведующий нотариальной конторой Пуховичского района Ирина Николаевна ДЫМОВА. Тел.: 3-64-99.

17 июня с 8.00 до 13.00:

с 11.00 до 12.00 начальник отдела загс Пуховичского райисполкома Наталья Яковлевна ДУБОВИК. Тел.: 6-72-07.

с 10.00 до 12.00 член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Валерий Владимирович ГАЙДУКЕВИЧ. Телефон: 6-02-07;

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