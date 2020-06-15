Официально 

«Прямые телефонные линии» проведут

5 Redactor Комментариев нет

16  июня:

с 10.00 до 12.00 член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Валерий Владимирович ГАЙДУКЕВИЧ. Телефон: 6-02-07;

с 11.00 до 12.00  начальник  отдела  загс Пуховичского райисполкома Наталья Яковлевна ДУБОВИК.  Тел.: 6-72-07.

17  июня  с 8.00 до 13.00:

заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Анатольевна ЧЕРНЫШЕВА.  Тел.:  3-50-07;

заместитель председателя Пуховичского райисполкома   Александр Григорьевич СУГАК.  Тел.: 3-54-18;

с 10.00 до 11.00   заведующий нотариальной  конторой  Пуховичского района   Ирина  Николаевна  ДЫМОВА. Тел.: 3-64-99.

Вам также может понравиться

Сегодня председатель Минского облисполкома проведёт «прямую линию»

Redactor 0

Изменения в сфере перевозок пассажиров автомобилями-такси

Redactor 0

Белорусские депутаты приняли во втором чтении проект республиканского бюджета — 2018.

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿