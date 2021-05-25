Пряничные сувениры Ксении Комаровой из поселка Дружный

Может ли быть игрушка съедобной? Может! Еще как может, если речь идет о пряниках, с которыми, прежде чем съесть, можно поиграть. Так сказать, совместить приятное с полезным. А создает такие пряничные сувениры Ксения Комарова из поселка Дружный. Помимо этого, девушка мечтает открыть собственное семейное кафе в своем поселке.

Пряники в жизни Ксении появились совершенно случайно. За кондитерские изделия в их семье обычно отвечала мама — Юлия Комарова. Посетив уроки кондитера из Бреста, она принялась воплощать новые идеи в жизнь. Глядя на маму, Ксения заявила, что у нее получится лучше, и принялась за работу. Не посещая ранее никаких курсов и мастер-классов, девушка с заданием справилась на отлично.

Готовые пряники попались на глаза знакомым, которые тут же попросили сделать им такие же фигурки для подарков детям. Как раз близился Новый год. А почему бы и нет? Тем более, делать пряничные сувениры Ксении понравилось, да и получалось у нее это очень хорошо. Заказы от друзей и знакомых поступали один за другим. Вот так незапланированно в жизни девушки появилось “вкусное” хобби.

И вот перед очередным Новым годом Ксения закупила новые формочки и стала готовить сувениры к предстоящему празднику. Ставки мастер делала на символ года и новогодние фигурки. Но, оказалось, хитом среди праздничных сувениров стала пряничная раскраска, которую также случайно попросила сделать подруга в подарок своим детям. Съедобную игрушку стали заказывать друзья и знакомые. В итоге — несколько ночей без сна, и 550 раскрасок были готовы точно в срок. Это был рекорд. Стоит отметить, что контур рисунка наносится исключительно вручную. Несложно представить, насколько это трудоемкий и длительный процесс, ведь пряники после приготовления должны остыть и сутки отлежаться. Затем мастеру необходимо выждать 12-15 часов после заливки глазурью для дальнейшего их украшения. За день такого рода сувенир не приготовишь даже при большом желании.

— Когда я готовила эти раскраски, времени действительно было мало, чего не скажешь об объеме работы, — вспоминает Ксения. — Приходилось не спать несколько ночей подряд. Спала только тогда, когда появлялась свободная минутка. Например, когда до полного высыхания глазури еще оставался час или два. Ставила будильник, чтобы не проспать. Но даже несмотря на такие трудности, мне очень нравится то, что я делаю.

Стоит отметить, что краски из набора готовятся с использованием пищевого красителя, а, значит, их и саму раскраску можно смело есть.

— Мне очень хотелось сделать к этому Новому году что-то новое, а, главное, интересное, — рассказывает собеседница. — Я придумала елочку, которую дети смогут сами наряжать. Фигура елки — это пряник, а украшения выполнены из мастики. В комплекте идут пакетики со специальным кремом, которым можно приклеить украшение на елочку. Крем этот в сухом виде, но есть к нему инструкция, как его и чем нужно разводить, чтобы получить готовый продукт.

Вот такие интересные идеи могут прийти в голову тому, кто, как и Ксения, занимается любимым делом. Эти не совсем обычные, а еще и съедобные игрушки, несомненно, увлекут даже взрослого. Что уж тут говорить о детях?!

Наталья БАБУК.