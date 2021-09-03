На сайте «Правовой форум Беларуси» осуществляется публичное обсуждение проекта Указа Президента Республики Беларусь «Об изменении указов Президента Республики Беларусь»

«На общественное обсуждение вынесен проект Указа Президента Республики Беларусь «Об изменении указов Президента Республики Беларусь», подготовленный в целях реализации Закона Республики Беларусь от 19 июля 2021 г. № 121-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь».

Организатор публичного обсуждения – Государственный таможенный комитет.

Публичное обсуждение проекта Указа осуществляется в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте «Правовой форум Беларуси».

Срок проведения: по 6 сентября 2021 г.».

Главный инспектор отдела идеологической работы,

Артем Александрович Скробот.