Путь добра продолжается!

РОО «Патриоты Беларуси» совместно с другими областными организациями продолжают свой путь добра. Сегодня участники автопробега поздравили с наступающим Новым годом воспитанников ГУО «Руденская вспомогательная школа-интернат».

Автомобилисты Пуховщины тоже не остались в стороне и присоединились к акции. Среди участников можно было встретить военнослужащих, работников культуры, образования и спорта.

— Дети должны ощущать заботу на протяжении всего периода взросления, — говорит заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси» Анна Харута. — Поэтому для нашей организации абсолютно не важно, когда навещать детей: в праздник или в выходные дни. Мы делаем это при любой удобной возможности и при наличии доступных средств.

— В очередной раз «Патриоты Беларуси» объеденили нас для благого дела, — говорит военный комиссар Пуховичского района Кирилл Барановский. — Данная акция является отличным напоминанием о тех, для кого Новый год является настоящим волшебством — о наших детях. Поэтому мы как взрослые просто обязаны сохранять у детей веру в новогоднее чудо.

Работники ГУК «Пуховичский районный центр культуры» подготовили программу выступления в ходе котрой дети играли с Дедом Морозом и Снегурочкой, танцевали с Кикиморой, водили хороводы с ростовыми куклами и другими персонажами.

— Мой персонаж — Снежный человек, — говорит Даниил Халецкий. — Дети всегда очень активно на него реагируют, пытаются потрогать, и я их хорошо понимаю, ведь в этом костюме я выгляжу по-настоящему мягким.

В акции уже второй раз приняло участие РУП «Минскавтодор-Центр».

— Такие акции — настоящий пример заботы о детях, которым внимание со стороны общества необходимо больше всего, — говорит начальник планового отдела Ольга Курильчик. — Ведь это совсем не сложно: уделить немного времени и сил, чтобы сделать хоть на чуть-чуть счастливее детей в преддверии новогодних праздников.

В конце мероприятия всем детям были вручены подарки и призы.

Станислав БЕЛОУСОВ.