Благоустройство Коротко о разном 

Пуховчан приглашают присоединиться к районной акции “День озеленения”

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В целях привлечения внимания населения к наведению порядка на земле и бережному отношению к природной среде, Министерство природных ресурсов  и охраны окружающей среды проводит глобальную экологическую кампанию “Обустроим малую Родину”.

В рамках месячника осенней посадки деревьев и кустарников в населенных пунктах нашего района в субботу, 10 октября, пройдет акция “День озеленения”.

Приглашаем пуховчан  принять активное участие в посадке деревьев и кустарников на землях общего пользования населенных пунктов. За более подробной информацией все желающие могут обратиться в отдел озеленения УП «Жилтеплосервис» КХ или в Пуховичскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Дмитрий КЛИМАШЕВСКИЙ, начальник Пуховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

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