Пуховчан приглашают присоединиться к районной акции “День озеленения”
В целях привлечения внимания населения к наведению порядка на земле и бережному отношению к природной среде, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды проводит глобальную экологическую кампанию “Обустроим малую Родину”.
В рамках месячника осенней посадки деревьев и кустарников в населенных пунктах нашего района в субботу, 10 октября, пройдет акция “День озеленения”.
Приглашаем пуховчан принять активное участие в посадке деревьев и кустарников на землях общего пользования населенных пунктов. За более подробной информацией все желающие могут обратиться в отдел озеленения УП «Жилтеплосервис» КХ или в Пуховичскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Дмитрий КЛИМАШЕВСКИЙ, начальник Пуховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.