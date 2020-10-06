Пуховчан приглашают присоединиться к районной акции “День озеленения”

В целях привлечения внимания населения к наведению порядка на земле и бережному отношению к природной среде, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды проводит глобальную экологическую кампанию “Обустроим малую Родину”.

В рамках месячника осенней посадки деревьев и кустарников в населенных пунктах нашего района в субботу, 10 октября, пройдет акция “День озеленения”.

Приглашаем пуховчан принять активное участие в посадке деревьев и кустарников на землях общего пользования населенных пунктов. За более подробной информацией все желающие могут обратиться в отдел озеленения УП «Жилтеплосервис» КХ или в Пуховичскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Дмитрий КЛИМАШЕВСКИЙ, начальник Пуховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.